Ода бренду: звезды Голливуда устроили парад вечерних платьев Louis Vuitton

В Нью-Йорке, в здании Американской фондовой биржи, прошла вечеринка в честь креативного директора Louis Vuitton Николя Гескьера, которая превратилась в ярчайший парад нарядов прославленного модного бренда в исполнении голливудских звезд.

В числе гостей мероприятия были замечены Николь Кидман в легком черном платье в пол, расшитом пайетками, со смелым разрезом по ноге, Софи Тернер в сказочном наряде под стать Снежной королеве с изумительной «морозной» вышивкой, Леа Сейду в весьма экстравагантном мини-платье, а также Джейден Смит, Пол Беттани, Джастин Теру и многие другие.

Смотрите фото в нашей галерее!