Платье дня: «ягодка» Ума Турман в элегантном миди цвета бордо

Известная американская актриса, номинантка на премию «Оскар» за роль в «Криминальном чтиве» Квентино Тарантино Ума Турман дебютировала на Бродвее в качестве главной героини новой пьесы сценариста «Карточного домика» Бо Уиллимона «Парижанка».

Для своего премьерного и столь волнительного выхода на публику в качестве театральной актрисы

47-летняя звезда Голливуда выбрала элегантное приталенное платье-миди благородного цвета бордо (или одного из оттенков винного), который сегодня в тренде, а также стильные туфли на каблуке в тон.

В этом, казалось бы, весьма лаконичном модном образе было все - утонченность, скромность, жественость, королевское величие и очень завуалированная, но все же сексуальность, согласитесь...