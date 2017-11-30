Платье дня: Рианна в ярко-желтом безумно экстравагантном мини

Популярная американская поп-певица и актриса Рианна на днях посетила свой родной остров Барбадос, где прошло торжество по случаю национального праздника - Дня независимости.

Для этого случая 29-летняя знаменитость выбрала яркое желтое платье-мини Hellessy Spring, которое дополнила миниатюрной сумочкой Jacquemus в тон и массивными украшениями Jennifer Fisher. Смело, креативно, интересно...

Кстати, одну из улиц на Барбадосе решили назвать в честь певицы - Rihanna Drive. Фотографией, подтверждающей этот факт, поп-дива поделилась в своем Instagram.

on any block. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Nov 30, 2017 at 12:31pm PST

Формы Рианны в новом гардеробе:

Рианна в нежном розовом платье:

Рианна и ее стиль oversize: