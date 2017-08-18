Найдена новая «самая красивая девочка в мире»

По словам журналистов, девочка покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами. Настя работает моделью, а за ее Instagram, который ведет ее мама, следят более 500 тысяч подписчиков.

Князеву сравнили с французской моделью Тилан Блондо, которая в прошлом считалась самым красивым в мире ребенком в возрасте шести лет и стала самой молодой моделью французского Vogue.

Шестилетняя Анастасия работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов. Мама юной модели публикует как снимки с фотосессий дочери, так и повседневные фотографии. В комментариях девочку хвалят люди со всего мира.

💕💕💕 A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Dec 5, 2017 at 7:57am PST

Друзья! Не забывайте про наш конкурс! Подробности смотрите в предыдущих постах. Свитер из нежнейшего кашемира от @chobikids Фото 📸 @varvarabychkova A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Nov 14, 2017 at 9:41am PST

Новая коллекция @chobikids❗️ Ваши детки будут самыми красивыми! #chobi #чоби #новаяколлекция #fw1718 A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Nov 10, 2017 at 10:18pm PST

Зима близко ❄️🌨🌬 Шапочка и свитер от любимых @chobikids #chobi #chobikids #шапки #трикотаж #новаяколлекция #анастасиякнязева #папинадочка #моякрасотка A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Oct 27, 2017 at 3:36am PDT

Очередной шедевр от любимой 📸 @natalaina A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Oct 22, 2017 at 6:56am PDT

Моя принцесса 👑 #анастасиякнязева #anastasiyaknyazeva #папинадочка #моякрасотка #красиваядевочка #красивыеглаза A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Oct 17, 2017 at 3:58am PDT

Шапочка от любимых @chobikids #chobi #chobikids #шапки #трикотаж #новаяколлекция #анастасиякнязева #папинадочка #моякрасотка A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Oct 14, 2017 at 4:28am PDT

Backstage со съемки новой коллекции 🐱@chobikids #новаяколлекция2017 #шапки #трикотаж #кашемир #chobi #chobikids #fw1718 A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Sep 12, 2017 at 1:05am PDT

Моя королева 🖤👑 Фотограф 📸@varvarabychkova Платье 👗 @kisabiano Корона 👑 @korona_mari A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Aug 19, 2017 at 1:50am PDT