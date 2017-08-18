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Найдена новая «самая красивая девочка в мире»

Lenta.ru
Фото: instagram.com/anna_knyazeva_official

Британские СМИ провозгласили шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Daily Mail.

По словам журналистов, девочка покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами. Настя работает моделью, а за ее Instagram, который ведет ее мама, следят более 500 тысяч подписчиков.

Князеву сравнили с французской моделью Тилан Блондо, которая в прошлом считалась самым красивым в мире ребенком в возрасте шести лет и стала самой молодой моделью французского Vogue.

Шестилетняя Анастасия работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов. Мама юной модели публикует как снимки с фотосессий дочери, так и повседневные фотографии. В комментариях девочку хвалят люди со всего мира.

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A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on

Очередной шедевр от любимой 📸 @natalaina

A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on

Моя королева 🖤👑 Фотограф 📸@varvarabychkova Платье 👗 @kisabiano Корона 👑 @korona_mari

A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on

Цветочек мой 🌸🌸🌸 платье 👗 @kisabiano украшения 🌸 @korona_mari

A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on

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