Ей 80! Смотрите, как выглядит экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга

В Латвийской Национальной опере прошел уникальный гала-концерт звезд европейского балета. Не удивительно, что возможностью приобщиться к прекрасному и насладиться мастерством одиннадцати танцовщиков лучших балетных трупп Европы воспользовались известные и уважаемые в стране люди.

Всем известно, что экс-президент Латвии Валдис Затлерс старается не пропускать ни одно значимое событие на сцене ЛНО,

а на сей раз в числе зрителей была замечена и его предшественница на главном посту страны - Вайра Вике-Фрейберга - в сопровождении своего супруга Иманта Фрейберга.

Совсем недавно, 1 декабря, возглавлявшая нашу страну с 1999 по 2007 год дама отметила 80-летний юбилей.

А разве скажешь?

Для выхода в свет госпожа Вике-Фрейберга выбрала классическую удлиненную черную юбку и элегантный жакет в пастельном нежно-розовом цвете с темным орнаментом.

Дополнили образ украшения из жемчуга. А еще - улыбка, уверенность в себе и прекрасное настроение! Ну согласитесь, очередное доказательство - возраст для женщины ничто, это только цифры.

Вы выглядите так, как себя ощущаете!