Они сговорились? На концерт Вайкуле в Елгаве зрители пришли в одной цветовой гамме

8 декабря в Земгальском олимпийском центре в Елгаве со своей новой концертной программой «Вместе с тобой...» выступила восхитительная и неподражаемая Лайма Вайкуле.
Всеми любимая исполнительница, образец элегантности и икона стиля в очередной раз порадовала публику не только своим творчеством, но и шикарным нарядом. В то же время преданные поклонники звезды, пришедшие на ее концерт, будто сговорились, выбрав по этому случаю одежду в одной цветовой гамме. Смотрите сами...
Концерт Лаймы Вайкуле в Елгаве