Они сговорились? На концерт Вайкуле в Елгаве зрители пришли в одной цветовой гамме

Всеми любимая исполнительница, образец элегантности и икона стиля в очередной раз порадовала публику не только своим творчеством, но и шикарным нарядом. В то же время преданные поклонники звезды, пришедшие на ее концерт, будто сговорились, выбрав по этому случаю одежду в одной цветовой гамме. Смотрите сами...

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Концерт Лаймы Вайкуле в Елгаве