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Платье дня: беременная Кейт Миддлтон в ярко-красном смелом мини

Русский TVNET
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Фото: AFP/Scanpix, Vida Press

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Уильям на днях посетили Манчестер. Целью визита королевской четы в этот британский город стало их участие в саммите, посвященном влиянию новых технологий на психическое здоровье детей и подростков (Global Media Summit).

А перед этим Кейт с мужем заглянули в детский отдел BBC, чтобы посмотреть, как проводятся интерактивные семинары Stepping Out. Там они пообщались с молодыми людьми в студии и выслушали тинейджера, который рассказал свою историю борьбы с психическим заболеванием.

Для выхода в свет в этот день беременная в третий раз Кейт Миддлтон выбрала свободное ярко-красное платье-тунику от Goat и туфли и колготки черного цвета.

Смотрите, как она прекрасна!

Кейт Миддлтон
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