Последний писк от Chanel: 60-е, мини, немного блеска и много моря

Прославленный немецкий модельер Карл Лагерфельд впервые представил новую коллекцию в своем родном городе Гамбурге. Яркий модный показ Сhanel Métiers d’Art прошел в Эльбской филармонии (Elbenfilharmonien) под музыку композитора и музыканта Оливера Коутса.

Черное и белое, а еще ярко-синий и фуражки, с которыми сочетается даже знаменитый твидовый костюм Chanel, - главным источником вдохновения для маэстро стало море, ведь в Гамбурге находится один из крупнейших портов в Европе.

Смотрите, что советует носить престижный Дом моды Сhanel в будущем сезоне, в нашей фотогалерее: