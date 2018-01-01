Как одеться на Новый год 2018: советы астрологов

Новый 2018 год пройдет под покровительством Желтой Собаки. Астрологи рекомендуют встретить хозяйку года в полной готовности, правильно подобрав наряды.

Несмотря на то, что Желтая Земляная Собака отличается добродушным нравом, разочаровывать ее не стоит. Астрологи рекомендуют уже сейчас начать работу над собой, чтобы в новом году не создавать себе проблем из-за вредных привычек или чрезмерного эгоизма.

В чем встречать Новый 2018 год

Цвета 2018 года не ограничены желтым. Так как год носит название Земляной Собаки, стихия Земли будет главенствующей. Это значит, что

выбор оттенков новогодних нарядов будет весьма обширен. Любые природные цвета, а также натуральные ткани, цветочные мотивы и узоры из цветов принесут вам удачу.

Особым расположением у покровительницы года будут пользоваться следующие цвета: желтый, охра, кирпичный, хаки, насыщенный зеленый, коричневый, цвет морской волны.

Мужчинам стоит обратить внимание на такие качества Собаки, как преданность, сдержанность и строгость. Изюминкой для вас могут стать брючные костюмы, жилетки и пиджаки свободного кроя. Не обременяйте себя костюмом-тройкой.

Напускная небрежность подойдет вам больше. Используйте аксессуары, которые выгодно подчеркнут вашу харизму. Яркие рубашки, галстуки, запонки и ремни выделят вас среди гостей и привнесут изюминку в ваш образ.

Девушкам астрологи рекомендуют исключить слишком откровенные наряды. Собака может негативно отреагировать на вычурные платья с глубокими разрезами и декольте. Строгие костюмы тоже не будут уместными на веселой вечеринке.

Создайте прекрасный образ с помощью коктейльных платьев, необычных блуз или мягких плюшевых свитеров. Разнообразьте свой гардероб стильными акцентами. Используйте украшения, яркие пояса или диадемы.

Всем без исключения стоит помнить, что Желтая Собака, несмотря на простоту, может завлечь вас в круговорот событий, который начнется уже в новогоднюю ночь. Поэтому астрологи рекомендуют выбирать одежду свободного покроя, которая не будет требовать от вас чопорности и стеснять движения. Кто знает, быть может, с домашней вечеринки вы вдруг решите переместиться на улицу и предаться зимним забавам.