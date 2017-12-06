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Носки Рианны взорвали Интернет

Русский TVNET/lenta.ru
Рианна | Фото: AP/ScanPix

Фото ног американской певицы барбадосского происхождения Рианны в белых носках с выложенными стразами логотипами компании Gucci собрало в ее Instagram около полутора миллионов лайков.

Причиной повышенного интереса пользователей социальной сети к аксессуару из новой женской коллекции Gucci Resort 2018 стала его стоимость. Белые носки, выбранные исполнительницей, стоят тысячу евро за пару.

Среди более чем 11,5 тысячи комментариев встречаются как восхищенные, так и насмешливые реплики. Так,

пользователь jzhangy заявил, что подобные носки «носят набожные бабушки в церковь», а пользователь justbndee — что аксессуар уместен в «клубе дрянных девчонок».

Юзер _kamoi_ написал, что певица «выглядит как принцесса» даже в таких носках.

GanG

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Ранее сообщалось, что повышенный интерес пользователей Instagram вызвала фотография исландской певицы Бьорк в кутюрном наряде берлинского бренда Namilia.

Для выступления на гастролях в Тбилиси она выбрала платье с огромными стилизованными вульвами из атласа на рукавах.

Также на певице в образе гейши с традиционной прической были японские сандалии гэта и переливающаяся голографическая маска.

@bjork performing in SS18 Vagina Sleeve Couture Dress at State Opera of Georgia , Tbilisi

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Рианна
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