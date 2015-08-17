Можем гордиться! Мадонна носит наряды латвийского дизайнера

Американская поп-дива Мадонна в последнее время часто отдает предпочтение нарядам известного в Лондоне бренда одежды FYODOR GOLAN. И мы можем этим гордиться, ведь один из создателей этой модной марки - дизайнер из Латвии.

Бренд FYODOR GOLAN - результат латвийско-израильского сотрудничества. Это успешный тандем Федора Подгорного (Латвия) и Голана Фридмана (Израиль). Эксцентричные дизайнеры мастерски играют цветами, геометрическими формами и смело манипулируют тканями и новыми технологиями.

Создаваемые ими наряды - всегда очень яркие, авангардные и даже вызывающие - для тех, кто хочет показать миру свою индивидуальность и неординарность.

Вот почему Мадонна выбирает FYODOR GOLAN, причем не только для выхода на сцену и посещения публичных мероприятий, но и в повседневной жизни. Она всем известная бунтарка, и ей это близко!

Pre-wedding Moment!! ♥️🌺♥️🌺♥️🌺♥️. It’s all about LOVE ♥️ @guyoseary Blame it on RIO! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🌈🌈🌈🌈@fyodorgolan A post shared by Madonna (@madonna) on Oct 23, 2017 at 3:10pm PDT

All dressed Up and no where to go in my gorgeous @fyodorgolan coat!! 💃🏿💃🏿💃🏿♥️🌺♥️🌺♥️♥️🌺♥️🌺♥️🌺🌺♥️ @visionaaron @tarinskillets #red #lips #mdnaskin #givegoodface😍 A post shared by Madonna (@madonna) on Dec 8, 2017 at 10:25pm PST

Wait...........How did Debi Mazar get on. my coat?? 🤡🎨♥️🌺💃🏿💃🏿💃🏿💃🏿💃🏿💃🏿 @debimazar @fyodorgolan #art #life A post shared by Madonna (@madonna) on Dec 8, 2017 at 10:31pm PST

💙💛💚💜❤️Madonna in motion wearing FYODORGOLAN ❤️💜💚💛💙we are on the 7th cloud ⛅️🌈@madonna @fyodorgolan styled by @eyobyohannes 🚧💥🚧#FYODORGOLAN #MADONNA #blameitonrio #LOVE #AHAVA @caetanoveloso A post shared by F Y O D O R G O L A N (@fyodorgolan) on Oct 28, 2017 at 5:08am PDT

💙M❤️A🖤D💙O❤️N🖤N💙A❤️ @madonna rocks another frock #FYODORGOLAN #AW17 Memory Dress #Heaven #Ahava #LOVE #Power #Grace #Icon #madonna ✌🏻 A post shared by F Y O D O R G O L A N (@fyodorgolan) on Nov 10, 2017 at 8:51am PST

WOMENS AUTUMN WINTER 17 ❤️💙🖤#FYODORGOLAN #LFW #AW17 🖤💙❤️Memory Dress ❤️💙🖤LOOK 10 👀 A post shared by F Y O D O R G O L A N (@fyodorgolan) on Feb 25, 2017 at 10:55am PST

Стоит отметить, что одежду FYODOR GOLAN уже давно оценили и другие мировые знаменитости - к примеру, Рита Ора, Гвен Стефани, Ариана Гранде и Майли Сайрус.

Pretty in pink 🌺💅🏻 @ritaora wearing #FYODORGOLAN #SS18 for @voguemagazine #mtvemas #emas2017 #MTV A post shared by F Y O D O R G O L A N (@fyodorgolan) on Nov 14, 2017 at 4:15am PST

SUPER KAWAII 🌸 @GwenStefani wearing @fyodorgolan Red Cheer dress @nickelodeontv new show coming soon @wearevillage 💋 A post shared by F Y O D O R G O L A N (@fyodorgolan) on Sep 29, 2016 at 2:50am PDT

Loving @arianegrande last night @MTV #VMA2016 performance wearing @fyodorgolan Pre17 neon pink rave coat 💙🍒 A post shared by F Y O D O R G O L A N (@fyodorgolan) on Aug 29, 2016 at 5:40am PDT