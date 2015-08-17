Можем гордиться! Мадонна носит наряды латвийского дизайнера

Американская поп-дива Мадонна в последнее время часто отдает предпочтение нарядам известного в Лондоне бренда одежды FYODOR GOLAN. И мы можем этим гордиться, ведь один из создателей этой модной марки - дизайнер из Латвии.
Бренд FYODOR GOLAN - результат латвийско-израильского сотрудничества. Это успешный тандем Федора Подгорного (Латвия) и Голана Фридмана (Израиль). Эксцентричные дизайнеры мастерски играют цветами, геометрическими формами и смело манипулируют тканями и новыми технологиями.
Создаваемые ими наряды - всегда очень яркие, авангардные и даже вызывающие - для тех, кто хочет показать миру свою индивидуальность и неординарность.
Вот почему Мадонна выбирает FYODOR GOLAN, причем не только для выхода на сцену и посещения публичных мероприятий, но и в повседневной жизни. Она всем известная бунтарка, и ей это близко!
Стоит отметить, что одежду FYODOR GOLAN уже давно оценили и другие мировые знаменитости - к примеру, Рита Ора, Гвен Стефани, Ариана Гранде и Майли Сайрус.