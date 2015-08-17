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Можем гордиться! Мадонна носит наряды латвийского дизайнера

Русский TVNET
Певица Мадонна | Фото: LUCAS JACKSON/Reuters/Scanpix

Американская поп-дива Мадонна в последнее время часто отдает предпочтение нарядам известного в Лондоне бренда одежды FYODOR GOLAN. И мы можем этим гордиться, ведь один из создателей этой модной марки - дизайнер из Латвии.

Бренд FYODOR GOLAN - результат латвийско-израильского сотрудничества. Это успешный тандем Федора Подгорного (Латвия) и Голана Фридмана (Израиль). Эксцентричные дизайнеры мастерски играют цветами, геометрическими формами и смело манипулируют тканями и новыми технологиями.

Создаваемые ими наряды - всегда очень яркие, авангардные и даже вызывающие - для тех, кто хочет показать миру свою индивидуальность и неординарность.

Вот почему Мадонна выбирает FYODOR GOLAN, причем не только для выхода на сцену и посещения публичных мероприятий, но и в повседневной жизни. Она всем известная бунтарка, и ей это близко!

WOMENS AUTUMN WINTER 17 ❤️💙🖤#FYODORGOLAN #LFW #AW17 🖤💙❤️Memory Dress ❤️💙🖤LOOK 10 👀

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Стоит отметить, что одежду FYODOR GOLAN уже давно оценили и другие мировые знаменитости - к примеру, Рита Ора, Гвен Стефани, Ариана Гранде и Майли Сайрус.

Pretty in pink 🌺💅🏻 @ritaora wearing #FYODORGOLAN #SS18 for @voguemagazine #mtvemas #emas2017 #MTV

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SUPER KAWAII 🌸 @GwenStefani wearing @fyodorgolan Red Cheer dress @nickelodeontv new show coming soon @wearevillage 💋

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Loving @arianegrande last night @MTV #VMA2016 performance wearing @fyodorgolan Pre17 neon pink rave coat 💙🍒

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💚💜💙 @mileycyrus rocking @fyodorgolan dolly skirt #aw15 #VMAs2015 @mtv @wearevillage 🌈

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Мадонна
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