Латвийский дизайнер создала фантастический наряд из найденного в гараже

Для настоящего таланта нет границ. Это доказали участники 7-й сезона передачи «Повелитель рижского стиля» на телеканале TV24, фантазия которых порадовала жюри.

Перед молодыми дизайнерами была поставлена задача создать сказочный образ, такой, чтобы во время показа гадкий утенок превращался бы в нечто прекрасное. Здесь были и Красная шапочка, и Зачарованная принцесса, и Белоснежка… множество персонажей, для нарядов которых использовались самые необычные материалы, например, болты, цепи от пилы, гаечные ключи и другие вещи, которые можно найти в гараже.

Что получилось, смотрите в фотогалерее. Финал проекта в эфир выйдет 23 декабря в 20:00.