Ищете неповторимый подарок? Вдохновитесь идеями выставок украшений в Риге!

Оригинальные дизайнерские украшения традиционно входят в топ лучших подарков на Рождество и Новый год. Почерпнуть идеи для подарков и просто вдохновиться можно, посетив выставки, которые проходят сейчас в Риге.

Синтез искусств

На выставке «Синергия. Современные тенденции в художественном металле и дизайне» экспериментальные арт-объекты соседствуют с классическими формами, сюрреализм и барочная декоративность — с минимализмом. Синтез разных техник рождает новые формы креативности. Многообразие фактур поражает воображение: легкие ажурные конструкции, арт-объекты, похожие на кораллы, или вулканические сплавы.

FOTO: пресс-фото

Среди участников — весь цвет латвийского дизайна: Марис Шустыньш, Валдис Броже, Владислав Чистяков, Анна Фаныгина, Елизавета Суска, Зане Вилка, Анита Савицка, Юрис Гагайнис, Марис Ауныньш, Андрис и Гунтис Лаудерсы и другие.

FOTO: пресс-фото

«Главный тренд сегодня - активное использование технологий 3D печати и новых материалов, которые раньше не применялись. Поисками подобных материалов дизайнеры занимаются еще со времен революционных 60-х», — рассказывает Анита Савицка, чей ювелирный бренд Anita Sondore известен и в Латвии, и зарубежом. В качестве примера Анита демонстрирует стильное ожерелье из черного полимера, отпечатанное на 3D-принтере.

FOTO: пресс-фото

Искусство обработки металла в Латвии имеет богатые традиции: их развивали золотых дел мастера и кузнецы, специалисты по чеканке, советские и современные авторы. Но столь масштабных выставок, посвященных металлу, в Латвии до сих пор не было.

FOTO: Русский TVNET

С 15 декабря до 28 января. Музей декоративного искусства и дизайна, ул. Скарню, 10.

Мишки возвращаются

FOTO: пресс-фото

Дизайнер украшений Анна Фаныгина и ее бренд VERBA отмечают 10-летие столь полюбившейся рижанкам медвежьей серии выпуском лимитированной коллекции украшений URSIS10.

Найденные на блошином рынке в Киеве 10 лет назад игрушечные мишки стали символом бренда. В первый раз украшения с образами мишек были представлены публике на выставке «Суровые медведи живут в мире между собой» в галерее Istaba в 2007 году.

Эта коллекция получила множество наград, выставлялась в разных музеях и завоевала поклонников и в Латвии, и за ее пределами. На кольцах, серьгах, ожерельях и елочных шарах из новой коллекции URSIS10 мишки оживают на золотом фоне, украшенном гранеными камнями, которые сияют как звезды.

С 16 декабря в концепт-сторе BOLD, ул. Базницас, 18A

Зимний уют

FOTO: пресс-фото

В зимнюю непогоду попасть в тепло и уют особенно приятно. На выставку украшений «Сердцебиение в зимних варежках» стоит сходить, чтобы проникнуться атмосферой тепла и светлым рождественским настроением. Представлены работы латвийских и зарубежных авторов, у каждого из которых свой творческий почерк, любимые формы и техники.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Арт-галлерея Putti, ул. Пейтавас, 5-31.

Замерзший пруд

Выставка «Замерзший пруд» — совместный проект художницы Кристианы Димитере и ювелира Виктории Фоменко.

Кристиана Димитере, дочь выдающихся актеров Вии Артмане и Артура Димитерса, выросла за кулисами. Наверно, поэтому ей столь близки яркие, гротескные театральные образы.

«Живой, остановленный в движении театр, где у цвета – господствующая роль», – так отзывалась о картинах дочери Вия Артмане. Кристиана с ней солидарна: «Я родилась в один день с Дали и Мюнхгаузеном, и я – не реалистическая художница, меня это не интересует».

На выставке представлена ее крупноформатная работа 2000 года «Замерзший пруд» и новые рисунки.

FOTO: пресс-фото

Украшения Виктории Фоменко (бренд vikafo) выражают ее беззаботный, жизнерадостный характер. Они не раз украшали страницы глянцевых журналов и демонстрировались на модных показах. Создавая новую коллекцию украшений, Виктория отталкивалась от природных форм и фактур.

«Замерзший пруд для меня – это что-то женственное и прекрасное, застывшее во времени и вдохновляющее зрителя изысканностью оттенков и разнообразием форм. Хрупкость и сила, цветовая насыщенность и красочная сдержанность вступают здесь в свою прихотливую и вдохновляющую игру»,

– говорит Виктория.

С 15 декабря. Галерея Astronauts, ул. Миера, 4.