Тайный мир высокой моды: различия выставок о Кристиане Диоре в Париже и Риге

Если будете в Париже на зимние праздники, сходите на грандиозную выставку «Кристиан Диор: кутюрье мечты» в парижском Музее декоративных искусств неподалеку от Лувра. А потом, чтобы дополнить впечатление, зайдите в Рижский музей моды, где представлены наряды от Диора и его последователей из коллекции Александра Васильева. Обе выставки приурочены к 70-летию дома моды Christian Dior.

Парижская выставка потрясает феерической сценографией, переплетением множества тем и сюжетов.

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Рига не отстает, хотя наша выставка более камерная: несколько десятков нарядов и аксессуаров, созданных Диором, его современниками и последователями. Но

на ее посещение лучше отвести хотя бы час, неторопливо изучить историю каждого платья, посмотреть фильм, где Диор запечатлен за работой, изучить подборку шляпных булавок

(после того, как одна дама убила шляпной булавкой любовника, их во Франции хотели запретить).

Директор Рижского музея моды Наталья Музычкина, ставшая моим экскурсоводом по выставке, рассказывает об изобретенном Диором стиле New Look и делится подробностями из биографии кутюрье:

Диор был крайне суеверен, верил в знаки судьбы, на каждом шагу советовался с гадалкой, и та не ошиблась, предсказав ему блестящее будущее.

По словам Натальи, жизнь кутюрье даже на пике славы не была безоблачной: конкуренты заимствовали у него идеи, даже подкупали сотрудников, чтобы выкрасть выкройки его знаменитых платьев. Говорят, лекала выбрасывали из окна ателье прямо во двор. Великодушный Диор предпочел обойтись без скандала, закрыв глаза на чужие прегрешения. А потом и сам неплохо заработал на продаже выкроек: предлагал американцам упрощенные модели.

19 января Рижский музей моды приглашает всех желающих на экскурсию по выставке. А 23 и 24 февраля - на лекции, посвященные стилю New Look в моде и фотографии.

FOTO: Русский TVNET

На посещение парижской экспозиции «Диор - творец мечты» у вас уйдет, скорее всего, полдня. Уверяю, покидать ту сказку, которая ждет в музее, вам долго не захочется. Вход на выставку оформлен в виде фасада знаменитого здания на авеню Монтень, 30, где находится Дом моды Christian Dior и флагманский бутик бренда: светло-серые стены, колонны, светящиеся витрины – оплот солидности и хорошего вкуса.

Гуляя по залам, заполненным творениями высокой моды, представляешь, как идеально вписались бы в их интерьер красавицы 40-х и 50-х годов в шляпках и колышущихся юбках - изящные, аристократичные, с нереально тонкими талиями.

Именно такими были любимые манекенщицы Диора, которых он называл «деточками» и которым одалживал роскошные платья на свидания. Думаю, нас, современных женщин, привыкших к демократизму и небрежности повседневной моды, красавицы послевоенной эпохи разглядывали бы с немалым удивлением: изыска и элегантности теперь почти не встретишь и на парижских улицах.

FOTO: Русский TVNET

Тогда, в 1947-м, нарядив женщин в приталенные жакеты и пышные юбки, Кристиан Диор заставил Европу позабыть об аскезе военных лет. И не побоялся вновь заковать дам в корсеты: красота требовала жертв.

На улицах Парижа «расцвели» женщины-цветы, даже названия их нарядов звучали поэтично: «Бар» (для посещения счастливых часов в барах), «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан».

На пошив некоторых платьев, придуманных Диором, уходило от тридцати до сорока метров ткани: по послевоенным временам это была неслыханная роскошь. Ведь еще сохранялись ограничения на длину юбок и ширину брюк, запрещались даже отвороты на брюках.

«Европа устала от падающих бомб, ей хочется зажигать фейерверки», — отвечал Кристиан Диор на нападки недоброжелателей.

FOTO: Русский TVNET

Кристиану Диору суждено было проработать в своем доме всего 10 лет.

Его дело продолжили блистательные модельеры — Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симмонс, Мария Грация Кьюри. На выставке каждому из них посвящен отдельный зал:

их платья, мудборды для коллекций, видеоинтервью - бесценные свидетельства, которые помогают понять и степень их новаторства, и оригинальность подхода к интерпретации наследия Диора.

Один из залов заставляет ахнуть: белые стены, в арках от пола до потолка разместились манекены в белом. Это так называемые прототипы, или тест-версии будущих роскошных нарядов, выполненные из простой ткани. Глаз не отвлекается на цвет и декор, зато может оценить великолепие кроя.

Ритуал создания тест-версий сохранился в ателье дома с 1947 года практически неизменным, также как и корпоративная традиция носить белые халаты.

Мода, как и искусство врачевания, требует точности и безупречного профессионализма. Именно эти качества демонстрирует вышивальщица, которая на наших глазах расписывает золотыми узорами платье.

FOTO: Русский TVNET

Из белого зала попадаешь в зеркальный зал: видеопроекции каждые пару минут преображают его роскошный интерьер. И золотой дождь на нас здесь прольется, и небо в алмазах мы увидим.

Бал правят самые знаменитые модели платьев Диора и его наследников — те, что носили киноактрисы и принцессы прошлых эпох, те, в которых красуются на красных дорожках современные звезды.

С портретов, развешанных по стенам, на все это великолепие взирают первые красавицы эпохи романтизма.

Другой раздел выставки рассказывает о многосторонней личности Кристиана Диора: о его увлечении искусством и унаследованной из детства страсти к садоводству, о его талисманах и амулетах и любимых интерьерах в стиле Людовика XVI .

FOTO: Русский TVNET

И это не просто рассказ, а глубокое погружение в мир великого кутюрье, в разнообразные его детали и оттенки. Заботливо воспроизведены интерьеры дома Christian Dior: светло-серые стены, деревянные панели, лепнина, хрустальные люстры.

Из бумаги вырезаны живописные сады с любимыми цветами Диора, в том числе ландышами, которые кутюрье вшивал в петлицы и швы, полагая, что они приносят удачу. Целый зал отдан миниатюрным копиям нарядов и аксессуаров в разных цветовых гаммах.

На панорамной фотографии в натуральную величину мы видим арт-галерею, которой будущий кутюрье владел в юности, выставляя здесь произведения будущих звезд — Пикассо, Дали, Миро. В другом зале можно увидеть колоду карт и счастливую звезду Кристиана Диора. Легенда гласит, что эту железную звездочку он однажды нашел на парижской мостовой. И, восприняв ее как счастливый знак, решил открыть свой модный дом. Впоследствии кутюрье считал звезду своим талисманом и возил с собой во все путешествия.

FOTO: Русский TVNET

«Платья — это мои мечты, но я приручаю их, и они покидают царство грез, становятся вещами, которые можно надевать и носить. Мода живет своей особой жизнью, по своим законам, которые другим законам неподвластны. Я же просто-напросто знаю, что должны получить мои платья, чтобы родиться. Они должны получить мои заботы, разочарования, восторги.

Мои платья — это моя жизнь, какой я живу каждый день: с ее чувствами, всплесками, нежностью и радостью. Могу сказать без утайки, что самые мои страстные увлечения и самые влекущие страсти были связаны с платьями. Я одержим ими»,

- признавался Диор. А еще он называл свои платья «эфемерной архитектурой, предназначенной для того, чтобы прославлять пропорции женского тела».

За это женщины благодарны великому кутюрье по сей день. Ведь он сделал нас не только более красивыми, но и более счастливыми.

Выставка «Кристиан Диор: кутюрье мечты» продлится в Париже до 7 января.

Выставка в Рижском музее моды пройдет до 25 апреля.