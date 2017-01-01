Самые безумные наряды Мелании Трамп в 2017 году

Стилисты оценили платья, пальто и костюмы, которые супруга Дональда Трампа надевала на различные мероприятия в Америке и Европе в 2017 году. Среди них — платье ярко-розового цвета, в котором Мелания выступала в ООН в сентябре, инаугурационный наряд льдисто-голубого цвета и пальто в объемных аппликациях в виде роз от Dolce & Gabbana.

FOTO: AP/ScanPix

FOTO: AP/ScanPix

FOTO: AP/ScanPix

Издание отмечает, что Мелания Трамп делает покупки с помощью своего неофициального стилиста-консультанта Эрве Пьерра. Ее любимые магазины в Нью-Йорке — универмаги Bergdorf Goodman и Saks, а также бутики Michael Kors и Christian Dior.

В Европе супруга президента США предпочитает, кроме уже упомянутого Dolce & Gabbana, посещать магазины модных домов Fendi, Valentino и Alexander McQueen.

Ранее сообщалось, что госпожа Трамп выбрала для рождественской вечеринки туфли французской марки Christian Louboutin. Во время празднования в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго Мелания была одета в красное закрытое платье с длинными рукавами, которое дополняли остроносые «лабутены» на высокой шпильке с цветочным принтом.

FOTO: Reuters/ScanPix

Мелания Трамп посетила детскую клинику:

Визит Мелании Трамп в Саудовскую Аравию: