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Оцените: Супруга Трампа блеснула на Новый год платьем за 3500 евро

TVNET
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Дональд Трамп с семьей | Фото: AP/SCANPIX

Первая леди США Мелания Трамп Новый год встретила в кругу семьи - с мужем Дональдом Трампом, президентом США, общим сыном Бароном и с другими членами семьи.

Зарубежные СМИ сообщают, что президентская семья встретила Новый год в «Mar-a-Lago» в курортном Палм-Биче, в штате Флорида.

Мелания Трамп нарядилась в розовое блестящее платье марки Erdem. Как пишут знающие толк в нарядах, такое платье стоит порядка 3500 евро. Украшали платье вышитые цветы.

Дональд Трам и его младший сын Барон были одеты в классическом стиле и оба выглядели очень элегантно.

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