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Шик и блеск «Золотого глобуса»: ТОП-10 самых изысканных украшений звезд

Русский TVNET
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Фото: Reuters/EPA/AP/Scanpix

На красной ковровой дорожке прошедшей на днях в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград престижной кинопремии «Золотой глобус» звездные красотки блеснули не только своими сногсшибательными платьями, но и изысканными драгоценностями. Как уже сообщал Русский TVNET, негласный дресс-код в этом году подразумевал наряды исключительно в черном цвете - в знак протеста против сексуальных домогательств в киноиндустрии. И более подходящего фона для демонстрации роскошных украшений придумать было нельзя. Полюбуйтесь на красоту и узнайте, кто автор этих шедевров.

1

Дакота Джонсон в Nirav Modi
2

Джессика Бил в Bulgari
3

Виола Дэвис в Harry Winston
4

Джессика Честейн в Piaget
5

Риз Уизерспун в Bulgari
6

Кейт Хадсон в Harry Winston
7

Анджелина Джоли в Forevermark
8

Изабель Юппер в Chopard
9

Зои Кравиц в Lorraine Schwartz
10

Николь Кидман в Fred Leighton
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