Шик и блеск «Золотого глобуса»: ТОП-10 самых изысканных украшений звезд

На красной ковровой дорожке прошедшей на днях в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград престижной кинопремии «Золотой глобус» звездные красотки блеснули не только своими сногсшибательными платьями, но и изысканными драгоценностями. Как уже сообщал Русский TVNET, негласный дресс-код в этом году подразумевал наряды исключительно в черном цвете - в знак протеста против сексуальных домогательств в киноиндустрии. И более подходящего фона для демонстрации роскошных украшений придумать было нельзя. Полюбуйтесь на красоту и узнайте, кто автор этих шедевров.