Vogue составил ТОП-10 самых «хорошо одетых» женщин 2017 года

Высокие воротники, длинные рукава, подогнанные талии и силуэт «в пол»: тенденция «скромность», несомненно, самая большая новость на «красных дорожках». И здесь кроется простая истина, заявляет Vogue: отныне обнажение не является настройкой по умолчанию для тех, кто стремится произвести фурор.

Хотя и в этом году некоторые из любимых звезд продолжали демонстрировать «тотальный гламур», который доминировал на подиумах, пишет журнал, предваряя свой традиционный рейтинг самых «хорошо одетых» женщин года. В первую очередь, это Николь Кидман, чья легендарная любовь к блесткам не ослабевает с годами.

Платье дня: блистательная Николь Кидман

Также есть авангардные столпы, которые никогда не перестают удивлять: Соланж, Зои Кравиц, Рианна. К ним необходимо прибавить «винтажную вампиршу» Рут Неггу, безукоризненную Эмму Стоун, бесконечно сказочную Зендаю и новичков в рейтинге Клэр Фой и Брижит Макрон.

Называя лучших, эксперты рассматривали и повседневные, и вечерние выходы знаменитостей. Например, журнал упомянул экстравагантный наряд из тканевых «лепестков» от Comme des Garçons, в котором Рианна блистала на Met Gala, и джинсовый костюмчик от Tom Ford, в котором певица попала в объектив папарацци в Нью-Йорке.

Формы Рианны в новом гардеробе:

В адрес признанной «иконы стиля» Натали Портман эксперты издания заметили, что изысканный женственный стиль актрисы не меняется.

Актриса Натали Портман:

Говоря о 64-летней первой леди Франции, издание отмечает, что Бриджит Макрон чаще всего одевается в Louis Vuitton (это и кожаные леггинсы, и мини-юбки), однако на одной из фотографий мадам Макрон одета в Alexandre Vauthier, а для встречи гостей саммита One Planet на ланче в Елисейском дворце - в пальто Balmain.

Стиль первой леди Франции на инаугурации президента:

«Это женщина, настолько уверенная в своем собственном стиле, что

она могла себе позволить приветствовать Рианну в Елисейском дворце в джинсах и носить прозрачную обувь Perspex Gianvito Rossi на государственных мероприятиях.

Vive la nouvelle Франция!», - констатирует Vogue.

Первая леди Франции Брижит Макрон: