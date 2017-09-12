Пианистка с гигантской грудью стала моделью

В США пианистка Аллегра Коул увеличила себе грудь до 140 сантиметров в объеме, после чего решила стать моделью, пишет The Mirror. Женщина пережила несколько операций по увеличению груди, и в настоящее время она достигла гигантских размеров.

Издание сообщает, что Аллегру всегда привлекала модельная сфера деятельности, несмотря на то, что она посвятила себя профессиональной карьере музыканта - выступлениям и преподаванию.

Однако в 30 лет она решила кардинально поменять свою жизнь.

Благодаря огромной груди, женщина может зарабатывать до 100 тысяч долларов и жить на побережье Калифорнии.

Happy Hump Day everyone. 💋 A post shared by @ allegracoleworld on Nov 29, 2017 at 11:48am PST

Однако грудь женщины все же создает для нее определенный дискомфорт в быту.