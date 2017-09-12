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Пианистка с гигантской грудью стала моделью

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В США пианистка Аллегра Коул увеличила себе грудь до 140 сантиметров в объеме, после чего решила стать моделью, пишет The Mirror. Женщина пережила несколько операций по увеличению груди, и в настоящее время она достигла гигантских размеров.

Издание сообщает, что Аллегру всегда привлекала модельная сфера деятельности, несмотря на то, что она посвятила себя профессиональной карьере музыканта - выступлениям и преподаванию.

Однако в 30 лет она решила кардинально поменять свою жизнь.

"But you're too old to model" 😉👵🏽

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Благодаря огромной груди, женщина может зарабатывать до 100 тысяч долларов и жить на побережье Калифорнии.

Happy Hump Day everyone. 💋

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Однако грудь женщины все же создает для нее определенный дискомфорт в быту.

Humps Day 😎

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