5 секретов французского шарма: чем парижанки сражают мужчин

Издавна парижанки привлекают внимание мужчин своей изысканностью и элегантностью. И это при том, что они не используют яркий макияж и не носят короткие вызывающие юбки. В чем же секрет их естественной красоты и сексуальности? Давайте детальнее поговорим о бьюти-секретах парижанок, помогающих им быть всегда утонченными или романтичными.

1. Естественный цвет кожи. Большинство француженок не используют косметические средства для контуринга и любые матирующие средства. Главных их секрет — правильный уход и увлажнение кожи. Они предпочитают делать минимальный макияж, используя лишь тушь, практически бесцветную помаду и чуточку румян.

2. Простая укладка. Практически все француженки с длинными волосами не заморачиваются по поводу укладки.

Они уделяют много внимания стрижке и колорированию волос, хотя при этом могут экономить даже на предметах первой необходимости.

Укладывают волосы феном, используя диффузор, мусс или пенку. Чтобы сделать легкую небрежную укладку, достаточно во время сушки нанести выбранное средство пальцами, а затем зафиксировать эффект феном.

3. Естественные брови. Француженки никогда не красят слишком ярко брови. Они предпочитают делать их объемными, достаточно густыми. Чаще всего они используют лишь специальный гель, который фиксирует форму бровей.

4. Красная помада. Ее любят все дамы Франции. Причем

некоторые из них не отказываются от красной помады даже во время нанесения повседневного макияжа. Столь яркий акцент на губах придает женщине уверенности, сексуальности, игривости.

5. Использование солнцезащитного крема. Француженки уверены в том, что, защищая кожу от солнечных лучей, они продлевают молодость. Поэтому увлажняющие кремы с солнцезащитным фактором 50+ есть в косметичке каждой жительницы Франции.