Уличный стиль звезд в январе: уютные свитера, теплые куртки, мини, спорт и каблуки

В то время как латвийцы с каждым днем мерзнут все больше, усиленно кутаются в зимние куртки и пальто, обматываются теплыми шарфами и надвигают шапки на лоб до самых бровей, мировые знаменитости в США имеют больший выбор в плане модных образов, поскольку лишь изредка ветреная, но не экстремально холодная погода сменяется тут ясными и теплыми деньками.