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Уличный стиль звезд в январе: уютные свитера, теплые куртки, мини, спорт и каблуки

Русский TVNET
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Фото: Buzzfoto/Scanpix/Vida Press

В то время как латвийцы с каждым днем мерзнут все больше, усиленно кутаются в зимние куртки и пальто, обматываются теплыми шарфами и надвигают шапки на лоб до самых бровей, мировые знаменитости в США имеют больший выбор в плане модных образов, поскольку лишь изредка ветреная, но не экстремально холодная погода сменяется тут ясными и теплыми деньками.

Где бы ни находились мировые звезды в январе, они отдают предпочтение теплым свитерам и пальто. А вечный вопрос насчет обуви, как всегда, остается без ответа: что спортивный вариант, что высокие каблуки - 1:1, ничья! Смотрите фото в нашей галерее:

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