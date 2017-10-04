Гламурный дедуля: 72-летний модник из Хабаровска стал звездой Сети

Если вы устали от однотипных инста-див, публикующих одинаковые фотографии в одинаковых позах, предлагаем вам оценить микроблог весьма необычного персонажа. Знакомьтесь, Борис Дунаевский — самый гламурный пенсионер Рунета.

72-летний житель Хабаровска Борис Дунаевский в одночасье стал звездой Интернета, а все благодаря своему весьма необычному стилю.

Любимые аксессуары «гламурного» деда — солнцезащитные очки, ремни и шляпы. Дунаевский любит носить пиджаки и кардиганы на голое тело, а классическим черным брюкам предпочитает цветные чиносы.

Как настоящая звезда Instagram, Борис публикует фото не только своих стильных луков, но и пляжные аутфиты.

Да-да, вы не ослышались! На странице Дунаевского можно найти несколько фото в эффектных плавках, да не каких-нибудь, а от Versace. Настоящие или нет — судить не беремся, да и какая, в конце концов, разница?

Одно лишь то, что пожилой мужчина (находящийся, между прочим, в отменной форме) осмелился опубликовать такие снимки, впечатляет.

По сообщениям СМИ,

еще недавно Борис Дунаевский был самым обычным пожилым человеком, не отличающимся от большинства. Однако он круто изменил свою жизнь после того, как смог побороть рак.

Кстати, вы обратили внимание на то, что Борис Дунаевский очень похож на знаменитого фотографа Терри Ричардсона? Те же впалые скулы, бакенбарды, круглые солнцезащитные очки — одно лицо!

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 10:39am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 10:36am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 11:00am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 10:59am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 10:34am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 9:28am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 9:31am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 7, 2018 at 9:39am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Jan 2, 2018 at 3:37am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Dec 27, 2017 at 4:12am PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Dec 22, 2017 at 5:44pm PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Dec 22, 2017 at 5:36pm PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Dec 9, 2017 at 9:19pm PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Dec 9, 2017 at 9:16pm PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Nov 18, 2017 at 11:51pm PST

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Oct 11, 2017 at 6:19pm PDT

A post shared by Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) on Oct 4, 2017 at 4:40am PDT