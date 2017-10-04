Гламурный дедуля: 72-летний модник из Хабаровска стал звездой Сети

Если вы устали от однотипных инста-див, публикующих одинаковые фотографии в одинаковых позах, предлагаем вам оценить микроблог весьма необычного персонажа. Знакомьтесь, Борис Дунаевский — самый гламурный пенсионер Рунета.
72-летний житель Хабаровска Борис Дунаевский в одночасье стал звездой Интернета, а все благодаря своему весьма необычному стилю.
Любимые аксессуары «гламурного» деда — солнцезащитные очки, ремни и шляпы. Дунаевский любит носить пиджаки и кардиганы на голое тело, а классическим черным брюкам предпочитает цветные чиносы.
Как настоящая звезда Instagram, Борис публикует фото не только своих стильных луков, но и пляжные аутфиты.
Да-да, вы не ослышались! На странице Дунаевского можно найти несколько фото в эффектных плавках, да не каких-нибудь, а от Versace. Настоящие или нет — судить не беремся, да и какая, в конце концов, разница?
Одно лишь то, что пожилой мужчина (находящийся, между прочим, в отменной форме) осмелился опубликовать такие снимки, впечатляет.
По сообщениям СМИ,
еще недавно Борис Дунаевский был самым обычным пожилым человеком, не отличающимся от большинства. Однако он круто изменил свою жизнь после того, как смог побороть рак.
Кстати, вы обратили внимание на то, что Борис Дунаевский очень похож на знаменитого фотографа Терри Ричардсона? Те же впалые скулы, бакенбарды, круглые солнцезащитные очки — одно лицо!