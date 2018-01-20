ФОТО: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж

На протяжении 30 лет Карл Лагерфельд не экспериментировал с имиджем, однако недавно 84-летней немецкий модельер решил внести изменения в свою внешность.

Накануне вечером в Париже состоялся показ новой коллекции Dior Homme. Однако кульминациейй яркого шоу стало не финальное дефиле моделей, а появление самого Карла Лагерфельда.

Маэстро отрастил бороду, усы и бакенбарды. Модные критики считают, что благородная седая щетина очень к лицу прославленному дизайнеру.

Пользователи Сети также отмечают, что радикальные перемены пошли на пользу Карлу Лагерфельду.