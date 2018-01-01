ТОП-15 самых ярких нарядов красной дорожки SAG Awards 2018

Как ранее сообщал Русский TVNET, на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в этом году подавляющее большинство знаменитостей решили прийти в черном, чтобы таким образом продемонстрировать свою позицию в отношении сексуального насилия и домогательств в Голливуде. Чего не скажешь о SAG Awards 2018. 21 января в Лос-Анджелесе красная ковровая дорожка церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США сверкала блестками и переливалась самыми яркими цветами.