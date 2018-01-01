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ТОП-15 самых ярких нарядов красной дорожки SAG Awards 2018

Русский TVNET
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Фото: AP/EPA/Reuters/Scanpix

Как ранее сообщал Русский TVNET, на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в этом году подавляющее большинство знаменитостей решили прийти в черном, чтобы таким образом продемонстрировать свою позицию в отношении сексуального насилия и домогательств в Голливуде. Чего не скажешь о SAG Awards 2018. 21 января в Лос-Анджелесе красная ковровая дорожка церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США сверкала блестками и переливалась самыми яркими цветами.

1

Певица Мэри Джей Блайдж
2

Актриса Джеки Круз
3

Актриса Николь Кидман
4

Актриса Риз Уизерспун
5

Актриса Холли Берри
6

Певица Мэнди Мур
7

Актриса Александра Брекенридж
8

Актриса Кейт Хадсон
9

Актриса Марго Робби
10

Актриса и модель Яра Шахиди
11

Актриса Элисон Бри
12

Актриса Мадлен Брюэр
13

Актриса Сидель Ноэль
14

Актриса Джеки Тон
15

Актриса Даниэль Брукс
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