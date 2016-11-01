Среда, 31 января
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Дочь политика Бондарса блеснула на подиуме Недели моды в Париже

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: YOAN VALAT/EPA/Scanpix/TVNET

Старшая дочь известного латвийского предпринимателя и депутата Рижской думы Мартиньша Бондарса Джулия уверенно движется к вершине славы в фэшн-индустрии - уже второй год подряд 17-летняя девушка оказывается в числе лучших моделей, удостоенных права выйти на подиум Недели высокой моды в Париже.

Джулия приняла участие в дефиле ливанского бренда Georges Chakra и модном показе весенне-летней коллекции 2018 года Dany Attache, а также французской марки Stephane Rolland.

FOTO: PATRICK KOVARIK/AFP/Scanpix

Напомним, в прошлом году Джулия Бондаре дебютировала на подиуме в Париже, где представляла модный бренд Kristina Fidelskaya. Об этом тогда счастливый и гордый отец сам сообщил на своей страничке в Facebook.

Девушка также неоднократно участвовала в показах Рижской недели моды, демонстрируя одежду таких известных марок, как Amoralle и Ivo Nikkolo.

Lana Del Rey- Young and Beautiful ❤ @amoralle #bts #amoralle #rfw

A post shared by Džūlija Bondare (@dzulijabondare) on

RFW SS17

A post shared by Džūlija Bondare (@dzulijabondare) on

Семья Бондарсов:

0 Комментарии