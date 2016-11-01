Дочь политика Бондарса блеснула на подиуме Недели моды в Париже

Старшая дочь известного латвийского предпринимателя и депутата Рижской думы Мартиньша Бондарса Джулия уверенно движется к вершине славы в фэшн-индустрии - уже второй год подряд 17-летняя девушка оказывается в числе лучших моделей, удостоенных права выйти на подиум Недели высокой моды в Париже.

Джулия приняла участие в дефиле ливанского бренда Georges Chakra и модном показе весенне-летней коллекции 2018 года Dany Attache, а также французской марки Stephane Rolland.

FOTO: PATRICK KOVARIK/AFP/Scanpix

Напомним, в прошлом году Джулия Бондаре дебютировала на подиуме в Париже, где представляла модный бренд Kristina Fidelskaya. Об этом тогда счастливый и гордый отец сам сообщил на своей страничке в Facebook.

Девушка также неоднократно участвовала в показах Рижской недели моды, демонстрируя одежду таких известных марок, как Amoralle и Ivo Nikkolo.

RFW SS17 A post shared by Džūlija Bondare (@dzulijabondare) on Nov 1, 2016 at 10:17am PDT

Семья Бондарсов: