ФОТО: Меган Маркл вышла в свет в элегантном брючном костюме

Принц Гарри и его будущая супруга Меган Маркл в последнее время активно принимают участие в различных официальных мероприятиях. Так, накануне пара посетила церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards в Лондоне, которые ежегодно вручаются ветеранам британской армии за успехи в различных спортивных состязаниях.

Меган появилась на публике в черном брючном костюме Alexander McQueen (стоит отметить, что это любимый бренд Кейт Миддлтон) и блузке молочного цвета от Tuxe. Дополнили модный образ невесты принца Гарри классические черные лодочки Jimmy Choo с острым носом и клатч стального цвета от Prada. Неожиданный выбор, не правда ли? Но как она элегантна!