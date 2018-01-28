Парень притворился девушкой и дошел до финала конкурса красоты

22-летний Илай Дягилев из Казахстана принял участие в конкурсе красоты, примерив на себя образ девушки. Фотографии молодого человека пришлись многим по вкусу, и он прошел в финал состязания.

В Казахстане проходит конкурс красоты Miss Virtual Kazakhstan-2018. 22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев тоже решил принять участие в состязании.

Молодой человек сфотографировал себя в образе девушки, назвался Ариной Алиевой из Чимкента и отправил снимки организаторам бьюти-смотра.

Кадры Илая многим пришлись по вкусу, и молодой человек посредством голосования прошел в финал (к слову, заявок на конкурс было подано около 4 тысяч).

Тут-то Дягилеву и пришлось открыть правду. В беседе с журналистами молодой человек объяснил свой поступок. По словам Илая, сегодня девушкам не хватает естественности и природной харизмы — все обращают внимание лишь на внешнюю оболочку.

«Сейчас вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю»,

— цитирует Дягилева Sputnik Казахстан.

После того как Илай открыл правду, его, конечно, тут же сняли с конкурса. Однако поступок молодого человека вызвал большой резонанс в Сети. Парня поддержали сотни людей, посчитав, что он затронул острую социальную проблему.

«Я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам»,

— добавил Дягилев. Сам Илай работает моделью и ежедневно сталкивается с «форматами и стандартами красоты».