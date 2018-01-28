Парень притворился девушкой и дошел до финала конкурса красоты

22-летний Илай Дягилев из Казахстана принял участие в конкурсе красоты, примерив на себя образ девушки. Фотографии молодого человека пришлись многим по вкусу, и он прошел в финал состязания.
В Казахстане проходит конкурс красоты Miss Virtual Kazakhstan-2018. 22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев тоже решил принять участие в состязании.
Молодой человек сфотографировал себя в образе девушки, назвался Ариной Алиевой из Чимкента и отправил снимки организаторам бьюти-смотра.
Кадры Илая многим пришлись по вкусу, и молодой человек посредством голосования прошел в финал (к слову, заявок на конкурс было подано около 4 тысяч).
Представляем удивительных участниц ✨ПОЛУФИНАЛА✨ @missv.kz👑 в группе Южно-Казахстанская область! 1. Арина Алиева, 24 года, Шымкент. 2. Айкерим Темирханова, 18 лет, Кентау. 3. Тогжан Мусабаева, 21 год, Шымкент. 4. Лаура Мурадова, 26 лет, Шымкент. 5. Айдана Рыстай, 23 года, Шымкент. 6. Мадина Нурымбетова, 20 лет, Шымкент. 7. Айгуль Ертаева, 22 года, Шымкент. 8. Сағыныш Тұсынбаева, 20 лет, Шымкент. 9. Гульнара Досымбекова, 26 лет, Шымкент. 10. Дурдона Юсантаева, 23 года, Шымкент. КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧАСТНИЦУ: 1. Скачай мобильное приложение @inDriver (ссылка в био) 2. Зайди в левое меню приложения 📱. 3. Выбери раздел 👑 Miss Virtual Kazakhstan. 4. И проголосуй за понравившуюся участницу, нажав кнопку "Проголосовать". Каждый пользователь может отдать 1 голос за 1 участницу за весь период голосования (17-31 января). Вы можете голосовать за участниц из других групп, нажав на кнопку "Выбрать другой регион". Полуфинальное голосование продлится до 12:00 31 января 2018 г.
Тут-то Дягилеву и пришлось открыть правду. В беседе с журналистами молодой человек объяснил свой поступок. По словам Илая, сегодня девушкам не хватает естественности и природной харизмы — все обращают внимание лишь на внешнюю оболочку.
«Сейчас вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю»,
— цитирует Дягилева Sputnik Казахстан.
После того как Илай открыл правду, его, конечно, тут же сняли с конкурса. Однако поступок молодого человека вызвал большой резонанс в Сети. Парня поддержали сотни людей, посчитав, что он затронул острую социальную проблему.
«Я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам»,
— добавил Дягилев. Сам Илай работает моделью и ежедневно сталкивается с «форматами и стандартами красоты».