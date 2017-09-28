Самая модная тайская принцесса позирует круче топ-моделей

Несколько лет назад СМИ уже писали о принцессе Таиланда Сириваннавари Нариратане, которая может похвастаться не только эффектной внешностью, но и дизайнерскими умениями. На днях была опубликована модная съемка с 31-летней королевской особой, открывшая для нас другой ее талант.
На днях в Таиланде вышел юбилейный номер Vogue Thailand — журналу исполнилось 5 лет, поэтому главная съемка выпуска стала особенной.
Дело в том, что
обложку издания украсила дочь короля Рамы Х, принцесса Сириваннавари Нариратана. Для 31-летней монаршей особы были придуманы несколько элегантных образов в ретро-стиле.
На страницах глянца Нариратана продемонстрировав стильную шляпку с вуалью, белоснежные брючные костюмы, украшенные сверкающими брошками, а также нежный комплект, состоящий из блузы, юбки-миди и розового шерстяного пальто.
Пользователи Сети были восхищены тем, как уверенно Сириваннавари держится перед камерами —
в умении позировать она нисколько не уступает современным манекенщицам. Многие также отметили природную красоту принцессы,
а также то, что она унаследовала от своего влиятельного отца только лучшие черты.
ฉลองครบรอบ 5 ปีโว้กประเทศไทย! พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ บนปกฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2018 พร้อมวางแผงทั่วประเทศวันพรุ่งนี้ #VogueFab5 #VogueThailandFebruary แต่งพระพักตร์: ภูวษา พรธรรมฉัตร @fookie_beauty ช่างพระเกศา: สมพร ธิรินทร์ @kookkai_thelounge บรรณาธิการแฟชั่น: จงกล พลาฤทธิ์ @pookjongkol ช่างภาพ: วสันต์ ผึ่งประเสริฐ @wasanphoto
По стрелочке справа - больше фото!
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงฉายพระรูปประทานในโอกาสครบรอบ 5 ปีนิตยสารโว้ก ประเทศไทย ปกเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ---- Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana of Thailand’s photos for 5th Anniversary of Vogue Thailand on the cover of February 2018. ---- Photos: Vogue Thailand #พระองค์หญิง #พระองค์หญิงสิริวัณณวรี #สิริวัณณวรี #princesssirivannavari #sirivannavari #thairoyalfamily #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand #vogue #voguemagazine #voguethailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
В ролике ниже - вся фотосессия!
О Сириваннавари постоянно пишут мировые фэшн-издания.
Тайская принцесса обладает отменным вкусом в одежде, ведет светский образ жизни и регулярно посещает модные показы и мероприятия.
Эксперты обожают ее за любовь к ярким аксессуарам и ставку на актуальные тренды. Кстати, королевская дочь проходила стажировку в Christian Dior и Giorgio Armani.