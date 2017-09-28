Самая модная тайская принцесса позирует круче топ-моделей

Несколько лет назад СМИ уже писали о принцессе Таиланда Сириваннавари Нариратане, которая может похвастаться не только эффектной внешностью, но и дизайнерскими умениями. На днях была опубликована модная съемка с 31-летней королевской особой, открывшая для нас другой ее талант.

На днях в Таиланде вышел юбилейный номер Vogue Thailand — журналу исполнилось 5 лет, поэтому главная съемка выпуска стала особенной.

Дело в том, что

обложку издания украсила дочь короля Рамы Х, принцесса Сириваннавари Нариратана. Для 31-летней монаршей особы были придуманы несколько элегантных образов в ретро-стиле.

На страницах глянца Нариратана продемонстрировав стильную шляпку с вуалью, белоснежные брючные костюмы, украшенные сверкающими брошками, а также нежный комплект, состоящий из блузы, юбки-миди и розового шерстяного пальто.

Пользователи Сети были восхищены тем, как уверенно Сириваннавари держится перед камерами —

в умении позировать она нисколько не уступает современным манекенщицам. Многие также отметили природную красоту принцессы,

а также то, что она унаследовала от своего влиятельного отца только лучшие черты.

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В ролике ниже - вся фотосессия!

О Сириваннавари постоянно пишут мировые фэшн-издания.

Тайская принцесса обладает отменным вкусом в одежде, ведет светский образ жизни и регулярно посещает модные показы и мероприятия.

Эксперты обожают ее за любовь к ярким аксессуарам и ставку на актуальные тренды. Кстати, королевская дочь проходила стажировку в Christian Dior и Giorgio Armani.