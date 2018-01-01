Впервые в Domina Shopping пройдет EXPO BEAUTY MEETUP 2018

С 22 по 25 марта в Риге в т/ц Domina Shopping (ул. Иерикю, 3) пройдет масштабное мероприятие EXPO BEAUTY MEETUP 2018, которое обещает стать значимым событием в латвийской индустрии красоты. Кроме того, организаторы в этом году предложили актуальный формат привычной выставки – MEETUP. Выставочные стенды удобно расположатся на территории одного из крупнейших рижских торговых центров, тем самым создав максимально функциональный формат встреч для производителей, дистрибьюторов, специалистов и конечных потребителей профессиональной косметики и услуг.

EXPO BEAUTY MEETUP 2018 объединит на одной площадке более 70 латвийских и зарубежных представителей beauty-индустрии: специалистов в области косметологии, парфюмерии, здоровья, парикмахерского дела, ногтевого сервиса и многих других. Здесь можно будет познакомиться с последними трендами в индустрии красоты, протестировать косметические новинки, приобрести необходимые материалы и инструменты, аппаратуру и профессиональную продукцию для салонов красоты, а также изучить актуальные предложения профессиональных учебных центров.

Команда EXPO BEAUTY ежегодно проводит тщательное изучение тенденций отрасли, собирает мнения латвийских предпринимателей и представителей мировых beauty-брендов, чтобы предложить своим партнерам и участникам наиболее эффективный формат сотрудничества.

Изучив актуальные тренды в развитии выставочного бизнеса, было принято решение провести мероприятие на новой, открытой для широкой аудитории площадке, которая сократит расстояние между специалистами и конечными потребителями профессиональной косметики и услуг.

К торговому центру Domina Shopping удобно подъехать на машине или общественном транспорте из любого района Риги. Бесплатный вход, бесплатная стоянка для 2500 автомобилей – это бесспорные преимущества для участников и посетителей.

FOTO: пресс-фото

Среди участников EXPO BEAUTY MEETUP 2018 такие известные компании и бренды, как Make-Up Atelier Paris Latvia, SLA Paris Make up, MISSHA, Beautyfor Express, Paul Mitchell, BIOAPTA, Philips Sonicare, SESDERMA, Mesoestetic, Beautyfor, клиника красоты «4.Dimensija», филиал медицинского центра «Veselības centrs 4» «Dermatoloģijas klīnika», центр профессиональной микропигментации «PMC» и другие.

Основные разделы EXPO BEAUTY MEETUP 2018: профессиональная косметика для лица и тела, косметика по уходу за волосами, аппаратная косметология, перманентный макияж, декоративная косметика, nail-дизайн, натуральная и органическая косметика, здоровый образ жизни.

В рамках EXPO BEAUTY MEETUP 2018 пройдут презентации и консультации. Ведущие визажисты, парикмахеры и мастера по маникюру познакомят всех желающих с модными тенденциями и продемонстрируют самые современные техники работы.

Неизменными партнерами проекта EXPO BEAUTY являются SPA School, учебный центр Make-Up Atelier Paris Latvia. Специалисты SPA School познакомят посетителей с массажными техниками, a команда профессиональных визажистов создаст mаke-up и проконсультирует посетителей совершенно бесплатно.

Дополнительная информация по тел.: +371 29510220, +371 20003205, mail: office@latexpo.lv.

FOTO: пресс-фото

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Организатор выставки: Expo Beauty.