Кейт Миддлтон носит специальные колготки, и теперь мы знаем, зачем

У Кейт Миддлтон есть целый арсенал фэшн-хаков, благодаря которым ей удается выглядеть безупречно вопреки всем обстоятельствам. Недавнее откровение королевских инсайдеров объяснило, как герцогиня избежала конфуза, когда ее каблук застрял в решетке водостока.

Недавний инцидент, произошедший с герцогиней Кэтрин, вызвал шквал эмоций среди Интернет-пользователей — еще бы, впервые за многие годы супруга принца Уильяма оказалась в неловкой ситуации, застряв каблуком в решетке водостока.

Недоброжелатели тут же окрестили Миддлтон «неуклюжей»,

а вот поклонники заметили важную деталь — Кейт удивительным образом сумела изящно освободиться из временного плена и не лишиться туфель.

Как сообщают инсайдеры, этому есть простое объяснение.

Кейт Миддлтон, вынужденная почти на каждое мероприятие надевать колготки, отдает предпочтение нескользящей модели со вставкой из силикона, благодаря которой нога не выпадает из обуви.

Такие герцогиня нашла в коллекции бренда John Lewis по цене всего 5 фунтов). Тот же инсайдер подчеркнула, что

носить колготки — одно из главных правил королевской семьи, за выполнением которого Елизавета II следит с особым вниманием.

И Кейт следует ему неукоснительно.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Стокгольме:

Кейт Миддлтон в ярко-розовом пальто Mulberry:

А вот Меган Маркл успела нарушить королевский наказ — эксперты, увидев фотографии невесты принца Гарри с помолвки, пришли к мнению, что экс-актриса позировала на них с голыми ногами.

Впрочем, Маркл не раз нарушала протокол и, уверены, будет делать это и после свадьбы.

Невеста принца Гарри Меган в элегантном брючном костюме:

Принц Гарри и Меган Маркл в столице Уэльса - Кардиффе: