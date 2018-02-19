Брови в виде рыбьих хвостов: новый бьюти-тренд

Американская бьюти-блогер и визажист Худа Каттан показала на своей Instagram-странице новый тренд в области макияжа. Девушка придала бровям форму рыбьих хвостов. Пост с фото за сутки собрал почти четверть миллиона лайков.

На снимках видно, что Худа разделила брови на две части, чтобы они походили на плавники. Одна часть направленя вверх, а направление другой остается неизменным.

Позднее выяснилось, что снимки являются фейком и были созданы с использованием фоторедактора. Тем не менее,

многие визажисты уже взяли себе на заметку эту идею и реализуют при помощи карандаша.

Ранее сообщалось, что в Сети получили популярность брови в форме молний. Новый бьюти-тренд подхватили пользовательницы Instagram.