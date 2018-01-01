Яркость и блеск: тенденции в макияже для весны/лета 2018 года

Показы мод во всем мире поражают взрывом красок, в котором выразительные и интенсивные цвета тропического оазиса сменяются нежными зефирно-пастельными оттенками. Позитивная, интенсивная и красочная – такой будет весна этого года, и таковы новейшие тенденции в мире грима. Советы о том, как использовать эти цвета в своем образе и расцвести вместе с ними, дает эксперт Amway в области красоты Анджей Савицкий (Andrzej Sawicki).

Выразительные цвета

Это весной в моде как насыщенные и интенсивные, так и нежные оттенки. Бирюзовый, аквамариновый, различные оттенки синего, цвет морской волны, оранжевый и ультрафиолетовый – таковые некоторые из топовых цветов этого года.

Ярких оттенков в этом году будет много – об этом свидетельствует и то, что институт цвета Pantone объявил цветом 2018 года ультрафиолетовый.

«Мировые тенденции в области декоративной косметики нашли отражение и в палитре теней для глаз Artistry Candy Box. Эти цвета выделят веки или же создадут акцент в макияже, к тому же тени ярких оттенков, нанесенные на линию ресниц, еще больше подчеркнут взгляд», – говорит А. Савицкий. Он также добавляет, что новая коллекция предоставляет неограниченные возможности комбинирования оттенков и продуктов, к тому же у нее новая упаковка.

«Один интенсивный и яркий тон теней для глаз, нанесенный на все веко, будет отлично выделяться, если остальной макияж будет неброским, а легкий белый акцент во внутреннем уголке глаза сделает взгляд лучащимся», – рассказывает эксперт.

Сияющая кожа

В современной косметологии превалирует увлечение визажистов сияющей кожей лица. Для безупречного образа порой нужен лишь естественный цвет кожи, к тому же плечи и линия шеи также должны сиять.

В этом сезоне можно забыть о контурировании – вместо этого специалисты в области грима акцентируют щеки, накладывая румяна на их верхнюю часть.

В качестве самых актуальных оттенков румян эксперт Amway рекомендует нежно-розовый и пастельные оттенки, в идеале – с блеском. Сияющие румяна в соединении с естественной кожей – хорошая основа для актуальных в этом сезоне разноцветных теней для глаз, прорисованных при помощи лайнера широких стрелок и выразительного цвета губ.

Блеск повсюду

«Тенденции в макияже для весны 2018 года таковы, что такой грим сложно не заметить: щедрое использование глиттера – одно из самых актуальных веяний. Такой макияж придется как нельзя более кстати, если хочется принарядиться и отправиться на вечеринку: блестки создают динамичное и легкое настроение», – комментирует А. Савицкий.

Дымчатый макияж

Соблазнительные образы в ретро-стиле, которых на показах мод осенне-зимнего сезона заметно не было, снова вернулись. Если в прошлом году внешний уголок глаз удлиняли совсем немного, сейчас в моде выраженно вытянутая линия в стиле «кошачий глаз». Прорисованная лайнером широкая и выразительная стрелка, контрастирующая с естественной кожей, снова популярна: такой макияж прекрасно подойдет дамам, которые хотят добиться эффекта rockabilly или выглядеть в соответствии с тенденциями пятидесятых годов.

В то же самое время А. Савицкий призывает не забывать о том, что в теплые месяцы эффект дымчатых глаз рекомендуется несколько смягчать. Чтобы сгладить острые контуры, он рекомендует сочетать черный лайнер с металлическим.