Одеться не только со вкусом, но и с юмором! Оригинальные футболки от Benya&Zubrik теперь и в Риге

Как позиционируют себя авторы бренда, футболки от Benya&Zubrik - это футболки с характером, с характерным одесским характером. «Каждый шов, каждая буква на принте так и шепчет, с слегка уловимым акцентом: «Я настоящая одесская вещь». Без шаблонной тёти Сони и дяди Фимы (хоть мы против них ничего лично не имеем). Наша цель - заставить вас улыбнуться снова и снова.»

В Риге стильные майки от Benya & Zubrik можно приобрести в BOLD Concept Store. 9 февраля магазин дизайнерской одежды на своей страничке в Facebook пригласил всех желающих поторопиться, а то быстро разбирают…

Посмотрите и улыбнитесь и Вы!

FOTO: facebook.com

FOTO: facebook.com

FOTO: facebook.com

FOTO: facebook.com

FOTO: facebook.com

FOTO: facebook.com