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Новый флешмоб в Инстаграм: фото с головой в руках

Русский TVNET/ meduza.io
Фото: annastevanato/Instagram

Дом Gucci на днях показал новую коллекцию «Киборг» на Неделе моды в Милане. Модели ходили по помещению, оформленному как операционный зал, некоторые из них держали в руках муляжи собственных голов. Новый тренд подхватили пользователи инстаграма, запустив флешмоб #GucciChallenge. Его участники позируют с головами своих друзей и родственников.

Cut-throat 🔪🔪🔪🔪🔪 @Gucci

A post shared by Chloe Hill (@chloechill) on

Человек, играющий роль «головы», встает за позирующим и нагибается — так, чтобы другому было удобно держать его голову. Главное, чтобы на фотографии не было видно туловища и шеи участника флешмоба.

Con la #guccichallenge abbiamo perso la testa! Scusa @gucci, è lunedì.

A post shared by Studiolabo (@studiolabomilano) on

Кстати, идея с головой-муляжом принадлежит дизайнеру Рику Оуэнсу. В 2009 году Оуэнс сделал муляж головы для своего магазина в Лондоне.

#guccichallenge / @rickowensonline 2009

A post shared by Welington Hors. (@welingtonhors) on

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