Новый флешмоб в Инстаграм: фото с головой в руках

Дом Gucci на днях показал новую коллекцию «Киборг» на Неделе моды в Милане. Модели ходили по помещению, оформленному как операционный зал, некоторые из них держали в руках муляжи собственных голов. Новый тренд подхватили пользователи инстаграма, запустив флешмоб #GucciChallenge. Его участники позируют с головами своих друзей и родственников.

Cut-throat 🔪🔪🔪🔪🔪 @Gucci A post shared by Chloe Hill (@chloechill) on Feb 24, 2018 at 1:16pm PST

Человек, играющий роль «головы», встает за позирующим и нагибается — так, чтобы другому было удобно держать его голову. Главное, чтобы на фотографии не было видно туловища и шеи участника флешмоба.

Кстати, идея с головой-муляжом принадлежит дизайнеру Рику Оуэнсу. В 2009 году Оуэнс сделал муляж головы для своего магазина в Лондоне.