Специалисты рассказали, как добиться эффектных пухлых губ без инъекций

Ученым удалось раскрыть секрет эффектных пухлых губ без введения специальных инъекций. При этом результат получится естественным и привлекательным, утверждают они. Более того, процедура будет безопасной для здоровья.

Первый секрет заключается в использовании перечной мяты, рассказал эксперт. Данный способ является наиболее простым и доступным. Масло провоцирует приток к губам крови. При этом несколько капель можно добавлять в блеск для губ, что даст ожидаемый эффект.

Также можно воспользоваться маслом перца чили, что представляет собой второй способ достижения желаемого результата.

Принцип его воздействия аналогичен предыдущему методу, но в данном случае средство не холодит губы, а, напротив, согревает. Здесь важно соблюдать дозировку (не более одной капли),

иначе можно травмировать слизистую ожогом.

Третьим вариантом могут стать сахар с кокосовым маслом. Они оказывают разглаживающее воздействие на поверхность губ, увеличивая объем за счет прилива крови.

Четвертый способ предусматривает привлечение косметического карандаша и тона. Изначально нужно затонировать губы до их полного «исчезновения». Далее карандашом нужно нарисовать выходящий за естественные пределы контур.

Пятой хитростью считается задействование плотной кисти хайлайтера в зоне середины верхней губы на участке лица под носом. Также наносим его же в центр нижней губы поверх губной помады. Визуально они начнут казаться припухшими.

В качестве еще одной уловки предлагается чистка с помощью зубной щетки с применением содержащей мяту пасты. Губы действительно станут больше.

Таким образом, можно воспользоваться любым из вышеперечисленных методов, утверждают специалисты. При этом каждый из них совершенно безопасен в отличие от предлагаемых в косметических салонах инъекций.