Знай наших! Латвийская модель блеснула на вечеринке вместе с Пэрис Хилтон

Не так давно в Лос-Анджелесе прошла вечеринка Интернет-магазина Maison de Mode, которую посетила успешная латвийская модель Гинта Лапиня. 28-летняя манекенщица выбрала для этого мероприятия стильный наряд с асимметричным верхом.

Одна из самых востребованных в мире латвийских моделей охотно позировала перед объективами фотографов в компании друзей.

Для шикарной вечеринки Гинта выбрала блестящую юбку-карандаш и блузу, кокетливо обнажающую одно плечо. Дополнили модный образ красавицы яркие серьги.

Стоит отметить, что это мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и светская львица Пэрис Хилтон со своим женихом Крисом. Смотрите, как там блистала наша Гинта!

Модель Гинта Лапиня:

Латвийская модель Гинта Лапиня в рекламе нижнего белья: