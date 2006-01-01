Латвийская премия в области моды и стиля 2017

19 марта в Риге, в гостинице Grand Poet Hotel, пройдет церемония вручения ежегодной Латвийской премии в области моды и стиля, во время которой будут награждены наиболее успешные профессионалы индустрии моды за достижения на латвийском и международном рынке в 2017 году. Как для местных модельеров наряду с другими специалистами фэшн-индустрии, так и для представителей иных творческих профессий данная премия является еще одним стимулом для дальнейшего непрерывного развития в выбранной сфере деятельности.

С 2006 года Балтийская федерация моды ежегодно награждает профессионалов в области моды и стиля, ставя перед собой следующие главные цели в данном проекте: популяризация достижений латвийских модельеров на местном и международном рынке, поддержка развития индустрии моды и способствование сотрудничеству между представителями различных творческих индустрий, а также формирование образа Риги в Латвии и за ее пределами как ведущей столицы моды в Балтийском регионе.

Латвийская премия в области моды и стиля - это единственное мероприятие в Латвии, которое отмечает и акцентирует внимание общественности на достижениях местных модельеров и других профессионалов индустрии моды.

Во время церемонии будут награждены представители отрасли, которые за минувший год внесли наибольший вклад в развитие латвийской индустрии моды и чьи достижения прославили имя Латвии на международной арене. Отмечены будут и специалисты из области музыки, театра, кино и телевидения, которые благодаря сотрудничеству с дизайнерами моды отличились своим особым стилем на сцене и за ее пределами.

Главные награды церемонии - титулы «Дизайнер года» и «Дебютант года в области моды», а также особая премия - «За вклад в развитие моды в Латвии».

Звание «Дизайнер года» присуждается, исходя из достижений дизайнера за последний год: успешное участие в международных конкурсах, проектах и выставках, сотрудничество с представителями других творческих индустрий, публикации в местных и зарубежных СМИ. Номинация «Дебютант года в области моды» привлекает внимание профессионалов к талантливым молодым дизайнерам -

они впоследствии получают различные предложения о сотрудничестве от фотографов, редакторов глянцевых журналов, инвесторов и других партнеров, взаимодействие с которыми способствует карьерному росту начинающих модельеров.

В разные годы Балтийская федерация моды вручала в качестве приза победителям данной номинации бесплатный летний обучающий курс в одной из ведущих европейских высших школ дизайна - Istituto Marangoni или IED (The Istituto Europeo di Design).

Отдельно стоит отметить приз в номинации «За вклад в развитие моды в Латвии», обладателями которого в прошлые годы становились выдающиеся личности: историк моды Александр Васильев (2015), который получил эту награду за организацию множества мероприятий в Латвии, посвященных истории моды, и за издание книг, в том числе на латышском языке, на аналогичную тему; фотограф Валтс Клейнс (2014), театральный художник по костюмам Катрина Нейбурга (2013), художница моды Жанете Аузиня (2010) и Ингрида Дразниеце, главный редактор журнала «Rīgas Modes» Илга Суна, модный журналист Уна Мейстере (2011) и другие. В прошлом году столь значимая в латвийской культуре премия была вручена Наталье Музычкиной за создание Музея моды в Риге.

Вручение Национальной премии в области моды и стиля 2016:

На церемонии 19 марта будут объявлены победители в следующих номинациях за достижения в 2017 году: «Дизайнер года», «Дебютант года в области моды», «Самый творческий показ года», «За вклад в развитие моды в Латвии», «Прорыв года в области моды», «Лучший магазин дизайнерской одежды с самой интересной концепцией, открывшийся в 2017 году», «Самая оригинальная обложка журнала», «Лучшие страницы стиля в журнале».

В этом году Балтийская федерация моды расширила список номинаций, добавив к нему следующие: «Лучший цифровой маркетинг года», «Самая инновационная коллекция года», «Лучший имидж для рекламной кампании»,

а также «Самый стильный представитель творческой индустрии» (среди мужчин), «Самая стильная представительница творческой индустрии» (среди женщин).

Определить победителей поможет компетентное жюри, в состав которого вошли следующие специалисты индустрии моды: издательница журнала Pastaiga Айя Шмидре, редактор моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова, главный редактор журнала L'Officiel Baltic Карина Эванс, главный редактор журнала Cosmopolitan Лаура Саулите, редактор моды журналов Lilit и Lilit Ru Кристине Рудзинска, главный редактор журнала Una Джина Бришка, редактор моды журнала Santa Иева Чечина, модный журналист Даце Вайвара, эксперт в области моды Майя Силова, имидж-дизайнер Жанна Дубска, модный фотограф Микс Ужанс и модный блогер и фотограф Агния Григуле.

Стиль гостей церемонии вручения Национальной премии в области моды 2016:

Латвийская премия в области моды и стиля не только позволяет наградить лучших в своей области специалистов, но также объединяет представителей различных творческих профессий и привлекает внимание общественности к их совместным проектам.

В этом году церемония пройдет в гостинице Grand Poet Hotel, которая является частью сети отелей Semarah Hotels. Гостиница находится в самом центре Риги, откуда открывается вид на Бастионную горку.

Примечательно, что Grand Poet Hotel является местом, предусмотренным для ценителей культуры, высокого стиля, исключительного дизайна и высоких стандартов, - для людей, которые умеют наслаждаться жизнью.

Организатор: Балтийская федерация моды. Главные партнеры: гостиница Grand Poet Hotel и Рижская дума.