Чтобы быть самой модной этой весной, надо купить одну вещь!

Уже много писалось о мастхэвах, которые стали актуальными лишь недавно, но, если верить прогнозам, останутся модными не один год. Самое время расширить этот список еще на один пункт. Недавно авторитетные фэшэнисты проявили интерес к белым свитерам с большим воротом, или водолазкам.

Меган Маркл еще не породнилась с британской королевской семьей, но уже задает тренды, как это делает Кейт Миддлтон. Почти каждая вещь, в которой экс-актриса выходит в свет, за несколько часов исчезает с полок бутиков. Чем не доказательство того, что к ее модному чутью стоит прислушиваться?

В четверг, 8 марта, фотографы запечатлели Маркл в Бирмингеме в синем пальто J.Crew, черных брюках и белом свитере с большим воротом наподобие водолазки.

Последняя вещь, на наш взгляд, — идеальный вариант для ранней весны: она теплая, уютная и одновременно очень стильная.

Модным редакторам удалось выведать марку свитера Меган — это AllSaints, однако подобные есть почти в каждой коллекции масс-маркет-брендов.

К слову, невеста принца Гарри — не единственная модница, обратившая внимание на этот предмет гардероба. Белую водолазку носила и Иванка Трамп. Ее выбор — трикотажный лонгслив, юбка в тон, клетчатое пальто и грубые ботинки.