Бренд одежды городского стиля Public Makes Image дебютирует на Рижской неделе моды

Латвийский дизайнерский бренд современной одежды урбанистического стиля Public Makes Image на предстоящей Рижской неделе моды, которая пройдет с 19 по 23 марта, впервые представит свою коллекцию. Презентация пройдет в формате оригинального мероприятия на вилле K. K. fon Stricka villa. Дизайнер бренда Лиене Гринберга, вдохновленная модой крупнейших европейских городов, создала коллекцию, в которой сочетаются уличная мода и гламурное наследие 80-90-х годов.

Коллекция бренда Public Makes Image на следующий осенне-зимний сезон выдержана в характерном для марки урбанистическом стиле: от чисто городской тематики, включающей в себя «кричащие» принты, предупреждающие нашивки и светоотражающие надписи, до урбанистического гламура эпохи 80-90-х.

В коллекции дизайнер использует высококачественные ткани с блестящей поверхностью наряду с винилом, натуральной кожей разных оттенков, овчиной, бархатом, материалом Softshell и неопреном.

Основная часть всех материалов привезена из мировой столицы моды - Милана.

В ассортименте новой коллекции преобладают верхняя одежда, штаны, платья, рубашки и бомберы oversize, а также кожаные боди с корсетом.

«Dark Survivor» (в переводе с англ. - «Выживший в темноте») - это первая коллекция бренда, которую дополнит и дизайнерская обувь ручной работы, произведенная в Латвии.

Полусапожки и туфли на модном каблуке средней высоты будут представлены в трех цветовых сочетаниях: лимонный с синим, цвет морской волны на фоне вишневого и черный с розовым.

Кроме того, в коллекцию входят яркие кроссовки из кожи, сапоги-трансформеры и один из трендов сезона - обувь с мехом ламы, а также другие модели.

Осенне-зимняя коллекция Public Makes Image поступит в продажу в конце августа в магазине Public на ул. Бривибас, 57, в Риге, и в онлайн-магазине www.publicmakesimage.com. Для предварительных заказов коллекцию можно будет осмотреть в шоуроме бренда с 22 марта по 10 апреля.

Онлайн-магазин www.publicmakesimage.com >>>

FOTO: пресс-фото

Бренд Public Makes Image всего за два года с момента основания стал популярен не только среди рижан и латвийских знаменитостей, но также успел приобрести поклонников и за рубежом.

В сотрудничестве со стилистом Элгой Хомицкой дизайнер марки регулярно участвует в создании образов латвийских и зарубежных звезд шоу-бизнеса.

Так, например, команда Public Makes Image создавала наряды для In My Head, участника национального отбора на «Евровидение» от Латвии Supernova 2018. Также такие звезды шоу-бизнеса, как солистка музыкальной группы Triānas parks Агнесе Раковска, Айво Оскис, Ед Раллидае и другие, выбирают одежду в магазине Public. Кроме того, куртку с авторским принтом от Public Makes Image носит американский рэпер Nelly и амстердамские диджеи Ordio Mareno и Offwhite, которые также будут выступать на презентации коллекции марки Public Makes Image в стенах виллы K.К. fon Stricka villa 21 марта в рамках Рижской недели моды.