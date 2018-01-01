Вот это драйв! Супермодель Синди Кроуфорд зажгла в динамичном танце 80-х

Супермодель Синди Кроуфорд стала лицом новой кампании бренда Reserved весна-лето 2018. Рекламный ролик был опубликован на YouTube в четверг, 15 марта.

На кадрах видео, стилизованного под 80-е годы, Кроуфорд энергично танцует в одежде из новой коллекции.

Партнерами супермодели по съемке стали звезда сериала «Очень странные дела» Дакр Монтгомери и актер Эрик Робертс.

Автор ролика - канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штайнер.

Синди Кроуфорд и ее дети:

Синди Кроуфорд занимается спортом вместе с мужем:

Уличная мода: Синди Кроуфорд: