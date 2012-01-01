Стиль Дня святого Патрика: 5 пальто Кейт Миддлтон - найдите отличия!

Ежегодно 17 марта в Британии отмечается культурный и религиозный праздник - День святого Патрика, небесного покровителя Ирландии. Его традиционные составляющие - парады и фестивали с ирландскими песнями и плясками, пиво Guinness, а гланые атрбуты - трилистник (клевер) и зеленые одежды. В числе постоянных участников этих ярких национальных празднеств - герцогиня Кембриджская, которая каждый раз выбирает по этому случаю элегантный тематический наряд. Давайте вспомним пять пальто Кейт Миддлтон в День святого Патрика.