Балтийская федерация моды приглашает на бесплатную лекцию о новейших технологиях в модном бизнесе

20 марта в рамках Рижской недели моды в здании K2 Латвийской Художественной академии пройдет открытая лекция «Fashion Coin и Blockchain как новая система моды», организованная Балтийской федерацией моды. Посетить мероприятие приглашаются студенты отделений моды, дизайнеры, блогеры, а также все желающие. Лекцию на английском и русском языках проведут специалисты индустрии моды и системы блокчейн из США и Украины.

«В наши дни дигитальная среда стремительно развивается, и новейшие цифровые технологии применяются в различных сферах бизнеса, в том числе и в индустрии моды», - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

«Блокчейн-технология и мода - что может быть общего у этих двух, казалось бы, несовместимых понятий?

В этом сезоне на Рижскую неделю моды мы пригласили основателей Fashion Coin (в переводе с английского - «модная монета») из Украины, которые расскажут об идее применения блокчейн-технологии в индустрии моды».

Балтийская федерация моды приглашает посетить лекцию «Fashion Coin и Blockchain как новая система моды» дизайнеров, студентов отделения моды, блогеров, а также других профессионалов индустрии моды и всех желающих, чтобы в деталях узнать о новой «эко-системе» моды Fashion Coin, которая основана на принципах peer-to-peer (p2p).

Спикерами выступят три специалиста блокчейн и фэшн-индустрий: Анна Каренина, дизайнер успешной украинской марки Anna K, которая вошла в список Forbes 30 Under 30 в 2017 году как самый успешный молодой дизайнер, автор идеи Fashion Coin и новой системы моды (Украина); Казбек Бектурсунов, основатель Kiev Fashion Days и CEO LMG Group (Украина), а также Эдди Муллон (Eddie Mullon), основатель Fashion GPS и сооснователь Launchmetrics (США).

Основные задачи лекции: выявление главных проблем и кризисных точек существующей системы моды и презентация новых решений при использовании наиболее современных технологий в реальном секторе экономики - индустрии моды.

Во время лекции речь пойдет в том числе и о том, почему сегодняшняя система моды устарела и что она приобретет с введением Fashion Coin. Кроме того, лекторы расскажут о новом проекте - Blockchain Fashion Week,

частью которого станет RIGA FASHION WEEK и в рамках которого будут отобраны дизайнеры для продаж на платформе Fashion Coin. В рамках сотрудничества с Blockchain Fashion Week во время весенней RFW, которая пройдет в Риге с 19 по 23 марта, будет представлена осенне-зимняя коллекция украинского бренда Anna K.

Лекция «Fashion Coin и Blockchain как новая система моды» пройдет 20 марта этого года в Риге, в Латвийской Художественной академии, здание К2, бульв. Калпака, 13. Начало в 15:00. Языки лекции: русский и английский. Вход свободный.

Больше информации о Blockchain Fashion Week и экосистеме Fashion Coin можно найти здесь >>>