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Детская мода на RFW: принцессы, кокетки, маленькие мачо и просто детки

Русский TVNET
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Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Вчера вечером, 20 марта, в Центре архитектуры и медиа H2O 6 RISEBA открылась 28-я Рижская неделя моды, которая в первый же день порадовала публику самыми непосредственными, нежными и трогательными показами трех известных латвийских брендов детской одежды. Юные модели (от 20 до 30 деток в каждом дефиле) прошлись по подиуму очень по-разному - кто-то с серьезным видом, кто-то - с застенчивой улыбкой на лице, ну а некоторые уверенно, артистично и со знанием дела позировали перед камерами как настоящие профи. Как же это было мило! И очень красиво...

1

Paade Mode
2

Leny Tomy Factory
3

Aristocrat Kids
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