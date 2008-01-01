RFW: «Галактический колхоз» по-латвийски и еще два прибалтийских видения моды

Вчера вечером в рамках первого дня 28-й Рижской недели моды свои новые коллекции представили публике три прибалтийских бренда - Rebellionaires (Эстония), LYLI by Lilija Larionova (Литва) и QooQoo (Латвия). Смотрите фото с показов!

Rebellionaires (Эстония)

Эстонская марка Rebellionaires создает одежду в стиле unisex для молодых и свободолюбивых личностей. В своей новой коллекции дизайнер бренда совместил тренд athleisure (athletic - спортивный, leisure - досуг) с агендерными элементами гардероба.

Отличительная черта коллекции – авторские принты и узоры смелых оттенков, которые были созданы в сотрудничестве с командой креативных дизайнеров.

В качестве аксессуаров выбраны рюкзаки, лонгборды и другие атрибуты, ассоциирующиеся с активным образом жизни.

LYLI by lilija larionova (Литва)

Лилия Ларионова - модельер из Вильнюса с более чем десятилетним профессиональным опытом не только в индустрии дизайна и моды, но также и в сфере рекламы и культуры. С 2008 года дизайнер регулярно представляет свои коллекции в Литве, а также за границей, например, на международных выставках Tranoï и Who's Next в Париже. В этом сезоне литовский бренд на RFW впервые представлен под новым названием LYLI by lilija larionova.

Вдохновением для создания новой коллекции LYLI послужили работы американского художника Джеффа Кунса, известного своим пристрастием к китчу.

В основе линейки - прозрачные ткани, а также асимметричный низ и деформированные рукава.

QooQoo (Латвия)

Бренд QooQoo продолжает удивлять смелыми идеями, экстравагантными деталями и аксессуарами.

Новую коллекцию под названием Galaktiskais Kolhozs («Галактический колхоз») пронизывает спортивный дух с признаками утопизма 70-х, в котором ощущается влияние эры космонавтики.

Это подчеркивают футуристические ткани и элементы одежды. Дизайнер QooQoo вдохновился колхозными дискотеками и желанием людей в то время быть по-своему стильными. Таким образом, бренд вновь демонстрирует свой ироничный взгляд на моду, чем всегда и отличался.