Блокчейн-фэшн: будущее модной индустрии глазами украинских гостей RFW

Казбек Бектурсунов в Киеве - личность известная. Его бизнес имеет несколько направлений (фэшн-сайт, лекторий, модельное агентство, фабрика KyivMade, два масс-маркет бренда). LMG group является партнером и инвестром бренда Anna K (annak.fashion), основательница которого Анна Каренина также приняла участие в рижском семинаре.

Ане 22 года, свою первую коллекцию она представила в Киеве в 16 лет, став самым молодым дизайнером мира моды. Затем последовали показы в Лондоне, Нью-Йорке, Милане, успешные продажи в легендарном парижском концептсторе Collette

(увы, недавно закрывшемся. - Прим. авт.). Сейчас коллекции бренда продаются в 25 странах мира, созданные Анной футболки и свитшоты с удовольствием носит модная публика. Новая «криптоколлекция» бренда была показана на шоу-руме в Париже. Каждый показ дизайнер закрывает сама, выходя на подиум как модель.

Анна К, Эдди Маллон и Казбек Бектурсунов. FOTO: Казбек Бектурсунов/facebook

«Фэшн-индустрия пребывает в стагнации. Мир моды стал миром боли», - начал свое выступление Казбек. И привел статистику: офлайн-ритейл отмирает, в США в прошлом году закрылись три тысячи шопинг-моллов. По словам господина Бектурсунов, в недалеком будущем дизайнерам и покупателям больше не понадобится огромное количество посредников (ритейлеры, оптовики, модельные агентства, недели моды и т.п.), из-за которых себестоимость вещей завышается в шесть раз, а дизайнеры теряют не только деньги, но и творческую мотивацию. Спасением от посредников станут блокчейн-технологии и пиринговые сделки между дизайнерами и покупателями.

«Покупатели хотят приобретать одежду напрямую у создателей и стремятся кастомизировать вещи, придавая им уникальные особенности. Люди готовы платить не только за продукт, но и за сам опыт общения с дизайнером,

за возможность придумать что-то вместе. Block is the new black («блок - это новый черный»), - утверждает Казбек Бектурсунов.

С ним солидарна дизайнер моды Anna K. «В мире моды все устроено так, чтобы убивать креативность - говорит она. - Фэшн-мир - закрытое сообщество, попасть в него сложно». Выход дизайнер видит в блокчейн-технологиях, позволяющих децентрализовать индустрию. «Я называю этот принцип: G to G - от девочки к девочке», - говорит Анна.

Так каким же станет блокчейн-фэшн? Творческий тандем с Украины поделился своим видением.

Платформа 1 будет предназначена для встреч покупателей и дизайнеров, которые вместе будут создавать вещи. Предполагается, что цена на кастомизированные товары будет такой, какую предложит покупатель.

Платформа 2 даст посетителям модных показов возможность на месте или после шоу заключить смарт-контракт с дизайнером и стать его инвесторами, чтобы в перспективе получить прибыль.

Платформа 3 будет создана для монетизации Instagram-аккаунтов фэшн-блогеров.

Работать эти платформы будут на базе новой криптовалюты - фэшн-коинов, разработкой которых сейчас занимается Казбек и его компания. Бизнесмен надеется создать первую криптовалюту со стабильным курсом, полностью обеспеченную товаром

(сколько монет - столько товаров).

Пока эти идеи звучат утопично. Но кто знает, возможно, через 2-3 года они осуществятся на практике и прославят своих создателей.

Показ бренда Anna K на Рижской неделе моды состоится 21 марта в 20.00.