2-й день RFW: принты, война, дерзость юной украинки и свадебная романтика

28-я Рижская неделя моды продолжается. 21 марта свои новые коллекции показали Picanova, Talented (Латвия), Anna K (Украина) и Katya Katya London (Латвия). Эти бренды совершенно не похожи друг на друга - тем интереснее был этот день! Яркие принты и геометрические рисунки, военная эстетика, смелый выбор поколения Z, нежность и воздушность - было все...

Picanova

Компания Picanova, генеральный спонсор RIGA FASHION WEEK, подготовила модный показ в сотрудничестве с итальянским виртуозом дигитального искусства и графического дизайна Джулио Росси, использовав этнографические мотивы, элементы стиля арт-декор и характерную для поп-арта иконографию. Смотрите, что из этого вышло!

Talented (Латвия)

В основе успешного развития бренда Talented - принципы классической и военной эстетики. Из коллекции в коллекцию дизайнер бренда Индра Миклава остается верна единой стилевой линии, уделяет особое внимание силуэтам и характерным для марки деталям, предпочитая контрасты как в цветовых решениях, так и в фактурах и крое.

Вдохновением для новой осенне-зимней коллекции послужили любовные письма с фронта, символизирующие надежду и ожидание, силу и уязвимость одновременно.

В этом сезоне функциональная военная одежда комбинируется с романтичными деталями из батиста.

Anna K (Украина)

Основательница бренда Anna K - молодой дизайнер из Украины Анна Каренина. К своим 22 годам Анна не только успела приятно удивить профессиональную общественность своими коллекциями одежды, но и приобрела последователей и ценителей своего творчества по всему миру. В новой коллекции бренда Anna K

дизайнер развивает идею реорганизации устаревшей системы моды. Ключевым символом является Fashion Coin - первая криптовалюта, которая создается для обеспечения основных процессов в индустрии моды.

Героиня линейки - децентрализованная девушка, обладательница «модных монет» и настоящий гик блокчейн-сообщества. Свою первую коллекцию Анна представила в Киеве в 16 лет, став самым молодым дизайнером мира моды. Затем последовали показы в Лондоне, Нью-Йорке, Милане, успешные продажи в легендарном парижском концептсторе Collette (увы, недавно закрывшемся. - Прим. авт.). Сейчас коллекции бренда продаются в 25 странах мира, созданные Анной футболки и свитшоты с удовольствием носит модная публика. Новая «криптоколлекция» бренда была показана на шоу-руме в Париже. Каждый показ дизайнер закрывает сама, выходя на подиум как модель.

Katya Katya London (Латвия)

Для Рижской недели моды Катя Шехурина (бренд Katya Katya) подготовила две коллекции: платья для невест и вечерние наряды для гостей свадебного торжества. Вдохновением для модельера послужили луговые цветы и яркие краски живой природы.

В своей новой осенне-зимней коллекции дизайнер одной из самых романтичных латвийских марок одежды использовала цветочные узоры и изысканные формы.

Платья получились легкими и утонченными - они идеально подойдут любой участнице свадебного торжества.