Стиль гостей второго дня RFW: кто поярче, кто попроще, а кто и непонятно как

21 марта в рамках проходящей в столице Латвии 28-й Рижской недели моды свои новые коллекции представили Picanova, Talented (Латвия), Anna K (Украина) и Katya Katya London (Латвия). Ну а гости этих очень разных дефиле показали свой стиль - стоит признать, тоже очень разный. Теледива Ева Адамс, как всегда, была хороша, бизнес-леди Марика Гедерте элегантна, ну а другие - смотрите фото. Как говорится, на вкус и цвет...