Дизайнер Катя Шехурина о трендах весны, платье Ким Кардашян и театральных проектах

Вечерние платья марки Katya Katya London носят Ким Кардашян и Нэлли Фуртадо, а свадебные наряды бренда выбирают невесты из разных стран Европы. Последние месяцы для дизайнера Кати Шехуриной выдались очень насыщенными: на Рижской неделе моды она представила новую коллекцию вечерних и свадебных платьев, участвовала в свадебных выставках, придумывала костюмы для спектакля Театра Дайлес «Быть Кей Гондой» (Būt Kejai Gondai). За работу над сценическими костюмами Катя получила специальный приз Латвийской премии в области моды и стиля «Мода и театр». О том, на какие тренды обратить внимание в весенне-летнем сезоне, как меняется свадебная мода и чем запросы латвийских женщин отличаются от западных, дизайнер рассказала в интервью Русскому TVNET.

- Катя, в последние годы вы не пропускаете ни одной Рижской недели моды. Какие бонусы вы получаете от участия в этом мероприятии?

- Оно помогает продвижению бренда и здесь, и на Западе, поднимает наш престиж. Плюс получаешь фото с показов, которые затем можно использовать. Тем более что с каждым годом в Ригу приезжает все больше представителей иностранной прессы, появляются публикации на европейских сайтах и в журналах.

- На какие тренды весенне-летнего сезона вы советуете обратить внимание?

- Весной рекомендую приобретать наряды с цветочным принтом — они освежают, поднимают настроение, придают красок жизни, помогая пережить погодные неурядицы.

Если говорить о фасонах, мне нравится длина миди. Платья и юбки такой длины подходят большинству женщин, их можно сочетать и с кроссовками, и с обувью на плоской подошве, а если надеть с каблуками — получится вечерний вариант.

- Расскажите, пожалуйста, о новых тенденциях в свадебной моде.

- Это не тренды, а скорее — посттренды: один бренд предложил что-то инновационное, и потом все заимствуют. Например, мы уже несколько лет создаем телесного цвета подкладки под белое кружево. Лет 6 назад клиентам это казалось странным, а сейчас стало очень популярным: такой прием облегчает силуэт, телесный цвет сливается с кожей, и кажется, что платье надето на голое тело. Сейчас очень популярны свадебные платья в богемном стиле. Ритм жизни ускоряется, все идет в сторону упрощения, женщины хотят, чтобы платья занимали меньше места в шкафу.

Многие пары летят на свадьбу в другую страну — вдвоем или в небольшой компании, поэтому платье должно быть легким, чтобы его можно было положить в ручную кладь,

а не сдавать в багаж, который потом можно потерять. Наши вечерние наряды тоже стали более богемными, они сопрягаются со свадебной коллекцией и подходят для свадеб за городом, на природе.

FOTO: Фото: Марк Литвяков

- Отличаются ли пристрастия у невест и их подружек в Риге и Лондоне?

- Отличаются даже в самой Латвии.

Русские женщины предпочитают платья более традиционные — с корсетом и пышной юбкой. А латышки — платья в богемном стиле, такие, какие делаем мы.

В этом смысле латышская публика ближе к западной.

- А каковы в своих предпочтениях англичанки?

- Они молодцы, не комплексуют по поводу фигуры.

Наши женщины более сконцентрированы на своих недостатках, хотя в большинстве своем они красавицы. А англичанки с 46-м размером одежды носят глубокие декольте и все что угодно, причем с большим задором.

- Это не смотрится безвкусно?

- Мне кажется, когда человек себя раскованно чувствует в одежде, это хорошо.

- У вас свой бутик в Лондоне, вы постоянно участвуете в международных выставках. Что позволяет вам конкурировать с огромным количеством брендов на Западе?

- Первое — хорошая команда, у нас она небольшая, но обязанности четко распределены. Нас любит английская свадебная пресса. Подобным изданиям нелегко, каждый месяц нужно придумывать, как преподнести свадебную тему по-новому. Поэтому они с радостью принимают коллекции, которые отличаются от других.

Показ Katya Katya London (Латвия) на 28-й RFW:

- Как ваше платье попало к Ким Кардашян? Вы ей его подарили?

- С Ким это не был PR-ход, она сама купила в римском бутике коктейльное платье нашего бренда. Я узнала об этом от нашей работницы, которая заметила в Instagram фотографию Ким в нашем платье.

- Вы сами носите свои платья?

- Да, надеваю на выход. Недавно надела вечернее платье с цветочным принтом, и все порадовались, говорили «весна пришла».

- Как вы относитесь к антимоде, популярному сейчас трэш-направлению?

- Я не понимаю его.

Но когда мне не хочется выделяться из толпы, могу надеть бесформенный свитер, что-то невзрачное. Хотя меня больше тянет к прекрасному.

- Где вы проводите больше времени — в Латвии или Лондоне?

- Я живу и создаю коллекции в Латвии, здесь находится наше производство. А в Лондон летаю почти каждый месяц — узнать, как дела в моем бутике. Вопросами бизнеса занимается мой партнер Марина, которая там живет. На мне — творческая часть.

- В каких странах лучше всего покупают ваши наряды?

- Как ни странно, в Германии. Раньше я думала, немки предпочитают не кружево, а минимализм, но оказалось, что это не так. Итальянки любят романтику, кружево. У нас есть несколько хороших японских клиентов.

Показ Katya Katya на 27-й RFW:

- Недавно вы дебютировали как художник по костюмам в Театре Дайлес. Как вам работается в этой сфере?

- Как-раз в эту пятницу в Театре Дайлес пройдет премьера постановки Джилинжера «Быть Кей Гондой» с Резией Калниней в главной роли.

В спектакле рассказывается история голливудской звезды 30-40-х, он решен в стилистике черно-белого кино. Костюмы там будут концептуальными, большинство из них черно-белые.

В каждой сцене — только один цвет костюмов… Я сделала с Джилинджером четыре спектакля, он дает большую свободу для творчества. Первой была постановка «Восемь женщин», за которую меня номинировали на премию «Spēlmaņu nakts». Я впервые посетила эту церемонию, ведь была далека от театрального мира.

- Вам не трудно при создании костюмов менять свой стиль, переключаться на другую эстетику?

- Нет, это как-раз и интересно. Благодаря работе в театре я увидела свои коллекции свежим взглядом. Когда долго делаешь одно и то же, картинка приедается, сложно оценить продукт критически. А театр помогает переключиться. К тому же мужские костюмы я раньше не делала. И на «Восемь женщин» согласилась, потому что там не было героев-мужчин.

А второй спектакль «Смерть Банни Монро» стал вызовом: потребовалось создать много мужских костюмов, да и эстетика — алкоголь, наркотики, рок-н-ролл — мне не была близка.

Потом был «Арт», где играют только мужчины и поет Мария Наумова — это шикарная постановка, легкая, смешная, всем советую ее посмотреть.

- Этот опыт не подтолкнул вас к мысли запустить мужскую линию?

- Нет, мне пока театра хватает.

- Ваш бизнес — это семейный тандем, съемки ваших коллекций вы доверяете только мужу, фотографу Марку Литвякову. В связи с этим не возникает творческих разногласий?

- Конечно, они бывают, но мы справляемся. Марк очень помогает не только с лук-буками, но и с созданием печатных материалов. Осенью мы сделали ребрендинг, сменили логотип на бирках, пакетах — это была большая работа, которую Марк проделал.

- Как вы настраиваетесь на творческий процесс?

- Мне спорт помогает, кросс-фит, я занимаюсь с тренером в зале.

Мне нравится, что во время тренировки можно сконцентрироваться, отключиться от побочных мыслей, сбросить ненужную энергию. Спорт— это и борьба с собственной ленью, работа над собой.

- Как изменилась ваша жизнь с появлением дочки?

- Сейчас дочка уже большая, ей 4 года. Прекрасный возраст, когда с ребенком можно поговорить. В младенчестве дочка была требовательной, было нелегко, я не могла понять, почему она плачет, чего хочет. А сейчас с ней можно договориться, все обсудить, мне это нравится. Я дочке говорю: «Милочка, как же мы ждали, когда ты заговоришь!».

- Как проходит ваш идеальный день?

- В последнее время таких дней было мало. Слишком много дел пришлось совмещать: выпуск коллекций, работу над спектаклем, участие в выставках. Сейчас я мечтаю просто вернуться к рутине: шить платья, отправлять клиентам, работать в спокойном темпе.