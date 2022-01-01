Кейт Миддлтон последний раз перед родами вышла в свет: она в джинсах-скинни!

22 марта Кейт Миддлтон в последний раз перед декретом вышла в свет, чтобы уже в апреле представить публике своего третьего ребенка. Предлагаем оценить новый весенний образ герцогини.

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились в Лондоне с участниками Игр Содружества, которые пройдут в Бирмингеме в 2022 году. Как сообщает западная пресса, это было последнее публичное появление герцогини Кембриджской в этом месяце — с 23 марта она уходит в декретный отпуск.

На мероприятии 36-летняя Миддлтон продемонстрировала лаконичный весенний образ, состоящий из светлого укороченное пальто, пестрой блузки и черных джинсов-скинни.

Последние оказались настолько обтягивающими, что издалека могло показаться, что Кэтрин надела запрещенные Елизаветой II леггинсы. Дополнили наряд беременной герцогини классические черные лодочки на каблуке и маленький клатч.

FOTO: Peter Nicholls/Reuters/Scanpix

FOTO: Peter Nicholls/Reuters/Scanpix

Напомним, Кейт Миддлтон должна родить третьего ребенка уже меньше чем через месяц. Пол наследника пока неизвестен, однако эксперты уже сделали свои предположения, какое имя будет дано ему или ей. Среди самых ожидаемых вариантов — Алиса, Альберт и Артур.

Кейт Миддлтон за месяц до родов на праздновании Дня святого Патрика:

Беременная Кейт Миддлтон гостит в Сандерленд: