Стиль гостей 3-го дня RFW: черно-белое, макияж-эпатаж, рюши, береты и еще бог знает что

Завершился третий день 28-й Рижской недели моды. В то время как ее организаторы, дизайнеры, представляющие свои новые коллекции в рамках RFW, и модели, выходящие на подиум в эти дни, переживают, как все пройдет, публика наслаждается этим ярким праздником и демонстрирует свое видение моды и стиля. На носу закрытие, а гости, похоже, только разошлись, а потому и больше фото на этот раз! Черно-белая классика, макияж-эпатаж, воланы-рюшечки, береты-шляпки - было все... Смотрите и оценивайте.